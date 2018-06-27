GSO Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Toplantıda, GSO’da bir önceki dönem meclis üyeliği görevi yapan ve Danışma Kurulu’na geçen, Hüseyin Aslansoy, Tuncer Ak, Ömer Özdemir, Memik Zenzirci, Alpaslan Özgüçlü, Mustafa Güvenç, Ramazan Kaplan, Durmuş İşsever, Mustafa Aykut Erkent, Mehmet Kara, Ahmet Bilmez, Erdal Eliş, İbrahim Halil Ekiz, Mehmet Hösükoğlu, Muzaffer Atmaz, Mehmet İhsan Dağdelen ve Mehmet Emin Çalışkan’a, Milletvekili Nejat Koçer, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, plaket takdiminde bulundu.

GSO meclisince 1998 yılında, “Danışma kurulu” oluşturulmuştur. Danışma Kurulu, GSO meclisinde görevi sona eren meclis üyelerinin doğrudan katılımıyla oluşturulmuştur. Böylece GSO meclisinde görev yapanlar, görev süreleri bitiminde, sahip oldukları deneyimleri oda çalışmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor. GSO Meclis Başkanı Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi’nin önceki dönem meclis üyelerine plaket takdim ederek büyük bir vefa örneği sergilediklerini belirten Koçer, kendisinin de GSO’da uzun zaman görev yaptığını kaydetti. Gaziantep’e hizmet etmeye devam edeceğini belirten Koçer, buradaki yol arkadaşlarımla şehrimiz için uzun zaman çalışma fırsatımız oldu. Kentimiz için çok güzel projeler yürüttük. Bundan sonra da işbirliğimiz devam edecek. Başka bir kulvarda, sanayi odamızın ve şehrimizin her zaman hizmetindeyim. Sizlerin bir isteği olduğu zaman yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazırım. Gaziantep’e olan hizmet sevdamız devam ediyor” dedi.

GSO’nun hazırladığı, Gaziantep Sanayi Dönüşüm Projesi’nin önemine dikkati çeken Koçer, “Bu projeyi şehirde sanayinin değişim ve dönüşümünü başlatabilmek adına önümüzdeki 5 yıllık süre içinde kentimize kazandıralım diyoruz. Bu değişim ve dönüşümü yaptığımız takdirde şehre sanayi alanında çok büyük katkıda bulunmuş olacağız. Bu anlamda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırım. Bu duygularla seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Bize düşen görev seçimle ilgili konuşmaları bir tarafa bırakıp hedeflerimize yoğunlaşmak”

Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Pazar günü yapılan seçimlerin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, “Bundan sonra bize düşen görev seçimle ilgili konuşmaları bir tarafa bırakıp hedeflerimize yoğunlaşmaktır. Hep birlikte, 7\24 çalışarak gerek ihracatımızı gerekse satışlarımızı arttırarak işimize yoğunluk vermemiz lazım. Yeni dönemin hepimize, ülkemize, vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konukoğlu, “Yeni kurulacak hükümet ile temennimiz, yapılacak yeni reformlarla, özellikle sanayinin önünü de açarak 2023 hedeflerimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışmaktır. En büyük kaynağımızın insan kaynağı olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Yapay zekanın dünyayı hızlı bir şekilde sardığı bir dönemde eğitime çok daha fazla önem verip ülkemizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. İnşallah kurulacak yeni hükumet bu reformlara öncelik verir” ifadelerine yer verdi.

”Reform ve teşviklerin artarak devam etmesi çok önemli”

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi.

Seçim sonuçlarının toplumsal ve ekonomik anlamda daha güzel günlerin habercisi olmasını ümit ettiğini belirten Ünverdi, yeni bir istikrar ve güven süreci ile birlikte kalkınmanın hızlanacağını kaydetti. Reform ve teşviklerin artarak devam etmesi gerektiğinin altını çizen Ünverdi, döviz kuru ve faiz oranlarındaki normalleşme ile birlikte yatırımların artacağını dile getirdi.

Marka şehir Gaziantep’in, her zaman üretmeye ve Türkiye’ye moral vermeye devam edeceğine vurgu yapan Ünverdi, “Bizim tek amacımız çalışmak ve ülkemizin ihracatına, büyümesine daha fazla katkı sunmaktır. Kent olarak biz hedeflerimize odaklandık ve bu şiarla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Sanayicilere üretim, istihdam, ihracat ve diğer rakamsal veriler hakkında bilgi veren Ünverdi, Gaziantep’ten Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artışla 616 milyon 785 bin dolar ihracat yapıldığını ve Gaziantep’in en fazla ihracat yapan iller arasında 6. sıradaki yerini koruduğunu aktardı. Ünverdi, “İnşallah Haziran verileri daha da güzel gelir diye umut ediyorum ki, bu yılın en fazla ihracatını Mayıs ayında gerçekleştirdik” diye konuştu. Sigortalı çalışan sayısının 2017 yılı Mart ayına göre yüzde 7,6 arttığını kaydeden Ünverdi, bildirge veren iş yeri sayısının ise yüzde 6,5 arttığını söyledi. Sanayide toplam enerji tüketiminin 2017 Ocak-Nisan dönemine göre yüzde 10,2 arttığını, GAOSB’da Ocak-Mayıs dönemine göre enerji tüketiminin yüzde 7,5, doğal gaz tüketiminin ise 2017 yılı Mayıs ayına göre yüzde 14,9 artış gösterdiğini belirten Ünverdi, marka patent başvuru sayısında bin 589 başvuru ile Gaziantep’in 6. sırada yer aldığını, en fazla endüstriyel tasarım başvurusunda ise 1476 başvuru ile 3. sırada bulunduğunu sözlerine ekledi.