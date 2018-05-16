GSO-ILO İşbirliğinde meslek edindirme eğitimleri başlıyor

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde yapılacak (GSO-MEM) eğitimlerle, Gaziantep ekonomisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda meslek edindirme ve meslek geliştirme eğitimleri düzenlenerek yaklaşık 800 kursiyere daha eğitim ve iş imkanı sağlanacak. ILO ile birlikte hayata geçirilen proje çerçevesinde, Gaziantep ekonomisinin ihtiyaç duyduğu öncelikli sektörlerden talep edilen 11 konu başlığında milli eğitim sertifikalı meslek edindirme kursu düzenlenecek. Bunun yanı sıra firmaların kapasitelerini geliştirmeye yönelik kalite, dış ticaret, entegre yönetim sistemleri, markalaşma, iş sağlığı-güvenliği ve yatırımlarda devlet destekleri konularında eğitimler verilecek. Meslek edindirme kursları, meslek sahibi olmak ve iş bulmak isteyen vatandaşlarımızın yanı sıra geçici koruma altındaki Suriyelilere de açık olup, Suriyeli kursiyerlere meslek kursları öncesi hızlandırılmış Türkçe eğitimi de verilecek. Tüm kursiyerler meslek eğitimleri öncesinde, iş sağlığı güvenliği, temel yaşam becerileri, meslek etiği, beden dili- iletişim becerileri, iş bulma yöntemleri ve çalışma mevzuatı konularında temel eğitime tabi tutulacak. Eğitimlere katılan kursiyerlere, 2.Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan GSO-MEM’e gidiş-dönüş servis imkanı, öğle yemeği, ferdi kaza sigortası, iş önlüğü, kreş hizmeti ve eğitim ücreti sağlanacak. Kurs bitiminde kursiyerleri istihdam etmek isteyen firmalara çalışma izni ve üç ay boyunca sigorta işveren hissesi proje kapsamında karşılanarak destek olunacak. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgiler ve kurs başvuruları GSO-MEM’in,“www.gsomem.com.tr” internet sitesinden yapılabilecek.