GSO Kasım Ayı Meclis Toplantısı

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Meclis Başkanı Topçuoğlu, “Fedakarca görev yapan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Bu vesile ile eğitimin, ülkemizin en önemli konusu olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum” dedi.

Son dönemde jeopolitik riskler, küresel gelişmeler ve algı operasyonlarının dövizde çok ciddi dalgalanmalar meydana getirdiğini kaydeden Topçuoğlu, “Kontrolümüz dışında gelişmeler oluyor. Ancak üretim ve ihracat yaparak daha güçlü ekonomiye sahip olabiliriz. Bunu sağladığımızda olumsuzlukları aşabileceğimize inanıyorum. Tek çaremiz üretime odaklanmak ve yolumuza devam etmektir” diye konuştu.

Borçlanmada nelere dikkat edilmeli

Öğretmenler Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da sanayiciler olarak bütün sıkıntılara rağmen canla başla çalışıp üretime devam ettiklerini söyledi. Dövizle ilgili risk alınmamasını isteyen ve ticaretteki döviz oranına göre borçlanmanın da aynı döviz oranında yapılması gerektiğini belirten Konukoğlu, “Sanayiciler uzun vadeli işlemler yaptıkları takdirde hedge (İleri tarihte oluşabilecek finansal risklere karşı korunma amacıyla herhangi bir döviz veya emtia ya da finansal üründe sahip olunan pozisyonun tam tersi yönünde işlem açmak olarak tanımlanabilir) yaparak kendilerini garantiye almalı. Ticaretinizi ne ile yapıyorsanız borçlanmanızı da onunla yapmalısınız" uyarısında bulundu. Ar-Ge merkezleri kurulmasına Hükumetin çok büyük önem verdiğine dikkat çeken Konukoğlu, “Gaziantep’te Ar-Ge merkezleri kurulması için GSO olarak üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Katma değeri yüksek üretim ve ihracatın artırılması açısından Ar-Ge, önem vermemiz gereken bir konudur” ifadelerini kullandı.

Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezi çağrısı

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin (GSO-MEM) önemine de değinen Konukoğlu, şöyle devam etti:

“Mesleki Eğitim Merkezine gereken önemi de vermenizi rica ediyorum. Burası sizin ve istediğiniz şekilde kullanın. Çok verimli olduğunu gördüğümüz merkezimizde meslek eğitimi alanlar çok rahatlıkla iş bulabiliyorlar. Burası kentimiz, bölgemiz ve ülkemiz için çok fayda sağlayan bir merkez.”

Gaziantep Ticaret Borsası’nın geçtiğimiz günlerde Ankara’da Gaziantep’in geleneksel mutfak lezzetlerinden, “Antep Lahmacunu”, “Antep Fıstık Ezmesi” ve “Antep Tırnaklı Pidesi” için coğrafi işaret tescil belgesi alma törenine katıldıklarını anımsatan Konukoğlu, başarılarından dolayı tebrik etti. Konukoğlu; GSO olarak Antep Baklavası ile başlanılan bu sürecin devam ettiğini, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve bütün kurumlarla kentin değerlerine sahip çıkmaya devam ettiklerinin altını çizdi. Gaziantep’in ekonomik verilerine ilişkin bilgi veren Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gaziantep’in Ekim ayı ihracatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 olan artış oranı, Ocak-Ekim aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında artış gösterdi. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde en fazla ihracat yapan iller arasında 5’inci sıradayız. Ekim 2017 itibariyle 177 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2016 Ocak - Ekim dönemine göre bu yılın aynı döneminde bildirge veren işyeri sayısında yüzde 3,2, sigortalı çalışan sayısında yüzde 11,3, toplam sanayi enerji tüketiminde 2016 Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 11,2 artış oldu. En fazla marka ve patent başvurusu yapan ilk 10 il arasında 2 bin 933 başvuru ile 5’inci sıradayız. En fazla endüstriyel tasarım başvurusunda bulunan iller arasında ise 2 bin 163 başvuru ile 4’üncü sırada yer alıyoruz.”

Geçtiğimiz günlerde Cape Verde’ye yapılan bir programa katıldıklarını hatırlatan Konukoğlu, ziyaret sırasında marketlerde gördükleri Türk ürünlerinin görsellerini meclis üyeleri ile paylaştı. Gaziantep’e uçakla 11 saat uzaklıkta bulunan ülkede Gaziantep ürünlerini görmekten büyük gurur duyduklarına vurgu yapan Konukoğlu, bu tablonun Gaziantepli sanayici ve ihracatçıların ne kadar canla başla çalıştığının en güzel örneklerinden birisi olduğunu da sözlerine ekledi.