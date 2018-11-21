GSO Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, sanayiciler olarak her türlü koşulda Gaziantep ve Türkiye için gece gündüz demeden çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini söyledi. Konukoğlu, yaşanan sorunların çözümü için toplum olarak herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi. Konukoğlu, kamu, özel sektör ve vatandaş boyutunda tüm kesimlerin tasarruf tedbirleri başta olmak üzere, devlet tarafından düzenlenen yerli tüketim kampanyaları ve alınan tedbirler doğrultusunda hareket etmesinin yaşanan sıkıntıların atlatılmasında büyük önem taşıdığını belirtti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de yaptığı konuşmasında, yerli üretim, yerli tüketim ve enflasyonla mücadele sürecine dikkat çekti. Adnan Ünverdi, “Biz, ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir' inancına sahip bir neslin evlatlarıyız. Birbirimize destek olmalıyız. Bu süreçte devletimizin aldığı önlem ve tedbirlere de tam destek veriyoruz. Ancak özellikle Amerika'nın ekonomi politikaları tüm ülke ekonomileri üzerinde olumsuz etkilere neden olmayı sürdürüyor. Parasal genişlemenin sona ermesiyle birlikte küresel ekonomide ciddi bir daralma yaşanıyor. Bunu aşmanın tek yolu da yerli üretim, yüksek teknoloji ve katma değerden geçiyor. Yerli üretim, yüksek teknoloji ve katma değerli üretimi başarabilirsek güçlü ve kendi kendine yetebilen bir ülke olabiliriz” diye konuştu.

İhracat destek ofisleri işbirliği protokolü ile yetkilendirme sertifikamızı aldık.

Ünverdi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hayata geçirilen, aralarında Gaziantep Sanayi Odası'nın da olduğu 16 il ve 25 odanın yer aldığı, Ankara'da gerçekleştirilen İhracat Destek Ofisleri işbirliği protokolü imza töreni ve tanıtım toplantısına katılım sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“İmzalanan protokol ile yetkilendirme sertifikamızı aldık. İhracat Destek Ofisleri, ihracatçı sayısını artırmak için firmalarımızı bilgilendirecek, ihracat desteklerini anlatacak, ihracatçılara her konuda kılavuz kaptanlık yapacak. Gaziantep ve Türkiye olarak ortak hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu projeyle ekonomiye yeni ihracatçılar kazandırarak ve yeni ihracat rekorları kırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. El ele omuz omuza vererek ülkemizin kazanmasını sağlayacağız" dedi.

"Daha iyi çalışma koşulları arayan Türk ve Suriyelilere destek verilecek”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında Avrupa Birliği finansmanı ile hayata geçirilen “Mahir Eller Projesi” ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren Ünverdi konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“30 bin kişinin mesleki becerisinin belirleneceğini, 20 bin kişinin yetkinliğinin belgelendirilecek projeyle 3 bin kişiye de istihdam sağlanacak. Oda olarak projesini bizim önerdiğimiz, GSO-MEM'de de zaten yürütülen “Mahir Eller Projesi” TOBB öncülüğünde, TEPAV ortaklığında Avrupa Birliği'nin finansörlüğünde hayata geçirildi.

Ankara'da gerçekleştirilen açılış ve imza törenine oda olarak katılım sağladık. Sadece 12 ilde yürütülecek projede Gaziantep Sanayi Odamız da yer alıyor. Projeyle mesleki yeterliliği, birikimi olan ve daha iyi çalışma koşulları arayan Türk vatandaşları ve Suriyelilere destek verilecek. Projeye katılanlar hem daha kolay iş bulabilecek hem de firmalara ve Türkiye'ye katkı sağlayacaklar. Firmalarımıza, proje kapsamında ilk kez istihdam edilecek geçici koruma altındaki Suriyeli çalışanlar için teşvik verilecek. Çalışma izni ücretleri ve yeni istihdam ettiği kişinin toplam maliyetinin yüzde 10'u, proje süresince 6 ay boyunca karşılanacak. İşverenlerimiz, bu proje kapsamdaki tüm süreçler için 12 şehrimizdeki odalarımızdan danışmanlık alabilecek."

Gaziantep'in ekonomi verileri

Gaziantep'in Ekim ayı ihracatının yüzde 10,4 oranında artışla 655 milyon 42 bin dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Ünverdi, Gaziantep'ten Ocak-Ekim 2018 döneminde 5 milyar 679 milyon 266 bin dolar ihracat yapıldığını ve geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 5,4 oranında arttığını belirtti.

Kent olarak yılsonunda 7 milyar dolar ihracat rakamını yakalamayı hedeflediklerini dile getiren Ünverdi, "Gaziantep 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde en fazla ihracat yapan iller arasında 6. sırada yer alıyor. Gaziantep'ten yapılan ihracatın sektörlere göre dağılımına baktığımızda Ocak-Ekim 2018 döneminde tekstil ürünleri yüzde 46,4 oranında birinci sırada yer alıyor. Tarımsal sanayi ve hububat ürünleri yüzde 26,7 oranıyla ikinci, kimya ve plastik ürünleri yüzde 12 oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. Ürettiğimiz ürünleri dünyanın 177 ülkesine ihraç ediyoruz. Sigortalı çalışan sayısı 2017 yılı Ağustos ayına göre yüzde 1,9 oranında işyeri sayısı 2017 yılı Ağustos ayına göre yüzde 2,2 oranında arttı. Toplam sanayi enerji tüketimi 2017 Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 3,1 oranında, OSB enerji tüketimi 2017 yılı Ocak-Ekim dönemine göre yüzde 3,1 oranında arttı. En fazla marka ve patent başvurusu yapan ilk 10 il arasında 2 bin 523 başvuru ile 6. sırada En fazla endüstriyel tasarım başvurusunda bulunan iller arasında 1910 başvuru ile beşinci sırada yer alıyoruz" diye konuştu.