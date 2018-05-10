yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yayımladığı anma mesajında, merhum Naci Topçuoğlu’nu saygıyla ve rahmetle andıklarını kaydetti. Ünverdi,1989-1998 yılları arasında GSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten ve Sanayi Odasının ilk Meclis Başkanı olan merhum Naci Topçuoğlu’nun, 11 Mayıs Cuma günü 10. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anılacağını hatırlattı. Merhum Naci Topçuoğlu’nun, kentimizin ve ülkemizin gelişmesi için büyük çaba gösterdiğini bildiren Ünverdi, “Kurucu Başkanımız merhum Naci Topçuoğlu bizler için her zaman yol gösterici olmuştur. Bize düşen görev Naci Topçuoğlu’ndan, kentimize hizmet etmiş ve ebedi hayata intikal etmiş bütün sanayici büyüklerimizden aldığımız bayrağı daha yükseğe taşımaktır” dedi.

Naci Topçuoğlu’nun hayatta iken temelini attığı, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulunun gençlerin meslek sahibi olması açısından hem kentimize hem de ülkemize büyük katkılar sunduğunu aktaran Ünverdi, “Merhum büyüğümüz daha o günlerden mesleki eğitimin önemini görmüş ve böyle bir okulu şehrimize kazandırmış” ifadelerini kullandı.

Merhum Naci Topçuoğlu’nun dürüstlüğü, çalışkanlığı, yenilikçi vizyonu ve fikirleri ile kendilerine her zaman örnek olduğunun altını çizen Ünverdi, "Başarılı çalışmaları ve hizmetleri halen konuşulan merhum büyüğümüz Naci Topçuoğlu’nu, ebedi hayata intikalinin 10. yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyoruz. Topçuoğlu Ailesi’ne, yakınlarına ve çalışanlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun" diye konuştu.