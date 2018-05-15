Genel Kurulunda, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Sanayi Odaları Konsey üyeliğine seçildi.

TOBB’un 74. Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeniden başkan seçildiği Genel Kurulda, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, TOBB Genel İdare Kurulu üyeliği ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliğine seçilirken, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Sanayi Odaları Konsey Başkan Yardımcılığı ve TOBB Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine seçildi. GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yeni dönemin ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Güzel bir seçim atmosferi yaşadıklarını kaydeden Konukoğlu, üstlendikleri sorumluluklar çerçevesinde Gaziantep’e ve ülkemiz ekonomisine değer katmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi de, sivil toplum kuruluşlarının iş ve ekonomi dünyasındaki önemine vurgu yaparak, “Gelişen dünya şartlarına ayak uydurabilmek için üyelerimiz ve paydaşlarımızla birlikte yeni projeler geliştirerek geleceğin Türkiye’sini inşa edeceğiz. Bu bağlamda birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.