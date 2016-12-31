GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu:

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, 2016 yılının gerek dünya gerekse Türkiye için birçok zorlukların ve sıkıntıların yaşandığı bir yıl olarak geçtiğini belirterek 2017 yılının Türkiye ve Gaziantep için yatırım ve yüksek katma değerli üretim olmasını temennisinde bulundu.

2016 yılında Türkiye VE Gaziantep için zor bir yıl olarak geçtiğine dikkat çeken Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu ülkenin büyük hedefleri olduğunun altını çizerek bu hedeflere ulaşabilmek için her zamankinden daha fazla çalışmak, üretmeye devam etmek, AR-GE ve İnovasyonun yan ısıra tasarıma da daha fazla önem vermek gerektiğini belirterek “Türkiye zorlu bir yıl geçirdi. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında ekonomiye yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan müdahaleler karşısında milletçe birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek bunların bertaraf edilmesi sağlandı. Türkiye sadece Ortadoğu için değil, dünya içinde önemli ve güçlü bir ülke. Yaşanan sıkıntıların aşılmasında elbette güçlü ekonomik yapımız rol aldı. Bugün geldiğimiz noktada yine birlik ve beraberliğimizi bozmadan her zamankinden daha çok çalışmak, üretmek, ve katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarlarındaki önemli aktörler arasındaki yerimizi korumak zorundayız. Bilgi teknolojisine dayalı sanayi üretimi beraberinde teknolojik yatırımların arttırılması, sanayide özellikle modern teknolojiye dayalı üretimin gerçekleştirilmesi hedeflerimize ulaşmamızda temel etkenler olacaktır. 2017 yılının ülkemiz ve özellikle Gaziantep için yatırım yılı olmasını diliyorum” dedi.

’’İhracat kültürümüzü 2017 de katma değere dönüştürebiliriz"

Gaziantep’in sanayi, üretim ve yatırımların yanı sıra önemli bir ihracat kültürüne de sahip olduğuna dikkat çeken Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu 2017 yılında bu birikimlerin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak “Yeni yatırımlar beraberinde ürün ve Pazar çeşitliliğine yönelik ihracat çabalarımızı arttırarak 2017 yılını yatırım yılı olarak değerlendirebiliriz. 2016’nın son günlerinde özellikle sınır komşularımızda meydana gelen olumlu gelişmeler, Suriye’de sağlanmaya çalışılan ateşkes anlaşması ve teröre karşı yürüttüğümüz amansız mücadele 2017 için olumlu sinyaller vermeye devam ediyor. 15 Temmuz ruhunun bundan sonraki süreçte de devam edeceğine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın startını verdiği milli seferberliği toplumun bütün kesimlerinde olduğu gibi bütün iş kollarında milletçe sürdüreceğimize inanıyorum. Gazianteplilik ruhunun 2017 yılında aynı şevk ve azimle devam edeceğine inancım sonsuz. Bugün Gaziantep’in dünyada irtibat halinde olmadığı, ticaret yapmadığı ülke sayısı yok denecek kadar az. Yerleşik bir sanayi kültürüne, üretim kültürüne ve ihracat kültürüne sahip olan Gaziantep’in birikimlerini 2017 yılında fırsata çevrilerek yeni yatırımlar ve ihracat hamleleriyle değerlendireceğini umuyor, ülkemize, milletimize mutlu yıllar temenni ediyorum” diye konuştu.