GSO Meclis Başkanı Topçuoğlu:

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberlik içerisinde kutlanarak bayram neşesinin yıl boyuna yayılmasını temenni etti.

Topçuoğlu kardeşlik vurgusu yaparak, “Bu kutsal günleri en iyi şekilde değerlendirip birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek kenetlenmek ve ülkemizin gelişmesi, kalkınması için çalışmak zorundayız. Bayramlar birlikteliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmemiz için en önemli vesilelerdir.Ramazan Bayramı, dinimizce kutsal sayılan günlerdendir. Bu kutsal günleri en iyi şekilde değerlendirmemiz istenmektedir” dedi.

Topçuoğlu, yayımladığı mesajda, bayramların, huzurun, barışın, kardeşliğin, yardımlaşmanın, dostluğun ve sevginin hakim olduğu nadide günler olduğunu belirtti.

Ramazan Bayramı’nın İslam Dünyası’nın birlik ve beraberliğine vesile olmasını dileyen Topçuoğlu, “Birçok güzelliğin yaşandığı bayram günlerinde sevgi, saygı, özveri, fedakarlık ve güzellikler adına ne varsa hepsini sunabilmeliyiz. Bayramlar, gönüllerin bir araya gelmesi, insanların birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bugünleri aracı kılarak küs ve düşman olduğumuz insanlarla barışmalıyız. Ramazan Bayramı’nın Türkiye ve dünya için huzur ve barış dolu bir geleceğe vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.