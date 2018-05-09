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09 Mayıs 2018 12:29

GSO-MEM Atölyelerini teknik liselere açtı

Sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyacına cevap verebilmek ve bölge sanayisinin teknik alt yapısına destek vermek amacıyla kurulan, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM), atölyelerini teknik liselerin uygulama eğitimlerine açtı.

GSO-MEM Atölyelerini teknik liselere açtı

09 Mayıs 2018 12:29


GSO-MEM, meslek atölyeleri ve eğitim salonları ile kentin ekonomisine yön veren sektörlere yönelik, makine ve donanımı tamamlanan atölyelerini uygulama eğitimlerine açmaya devam ediyor. Mesleki eğitimlerine son sürat devam eden GSO-MEM’de, Özel Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Metal ve Tekstil Teknoloji Bölümü öğrencileri, aldıkları teorik eğitimlerin ardından uygulama eğitimleri ile okulda öğrendikleri bilgileri pekiştirme fırsatı buluyor.


Atölyelerde bulunan makinelerde çeşitli uygulama imkanı bulan öğrenciler, yarının ekonomisine yön vermek ve ülkemize değer katmak için gayret gösteriyor. GSO-MEM, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, mesleki yeterliliğe dayalı sınavlara da ev sahipliği yaparak bölge sanayisine hizmet ediyor. Devam eden mesleki eğitimlerin yanı sıra, sanayicilerden gelecek taleplere göre de eğitimler veriliyor. Sanayicilerin istihdam ve üretim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla çalışan personele atölyelerini açan GSO-MEM, teknik lise öğrencilerine de uygulamalı eğitim imkanı sunmaya devam edecek.




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