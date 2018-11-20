GSO-MEM Avrupalı gazetecilere tanıtıldı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun organize ettiği gezi programı kapsamında Avrupalı gazeteciler, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'ni (GSO-MEM) ziyaret etti. Heyete Gaziantep'teki programları kapsamında aralarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği liderliğinde yürütülen, mesleki yetkinlikleri belgeleyen “Mahir Eller” Projesi hakkında da bilgi verildi.

Heyeti GSO-MEM'de ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını dile getiren GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, merkezi Gaziantepli sanayicilerin ihtiyacı olan kalifiye elemanları yetiştirmek ve bu soruna çözüm bulmak amacıyla kurduklarını kaydetti.

“Şu ana kadar 4 binin üzerinde kursiyere eğitim verdik”

GSO-MEM'de verilen eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve sanayicilerimizin taleplerine göre de belirlediklerini kaydeden Göncü, “Nitelikli iş gücü yetiştirme ve buna bağlı olarak sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılama noktasında hayati önem taşıyan Merkezi GSO koordinatörlüğünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın destekleri ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün işbirliği ile kurduk. 11 bin metrekare kapalı alana sahip ve içerisinde 20 atölye/laboratuvar ve 28 eğitim salonu bulunuyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) destekleriyle atölyelerin kurulduğu merkezimizde, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Alman Uluslararası işbirliği kurumu (GIZ) ile işbirliği çerçevesinde farklı alanlarda mesleki eğitim programları gerçekleştiriliyoruz. GSO-MEM'de sanayinin mevcut çalışan personeline meslek geliştirme eğitimleri, meslek sahibi olmak isteyen gençler, kadınlar engelliler, göçle Gaziantep'e gelen ve dezavantajlı gurup olarak nitelendirilebilecek tüm işsizlere meslek edindirme eğitimleri, işletmelere kurumsallaşma eğitimleri, çalışanlara kişisel gelişim eğitimleri, mesleki yeterlilik sınavına girecek olan kişilere de yeterliliğe dayalı eğitimler veriyoruz. 2017 yılının Nisan ayında eğitimlere başladığımız merkezimizde şu ana kadar 4 binin üzerinde kursiyere eğitim verdik” dedi.

Mesleki eğitim konusunda GSO olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen, “Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (GASİMEP)” hakkında da bilgi veren Göncü, “Proje kapsamında okul çağında olan öğrencilere ve okul çağını bitirip de meslek sertifikası olmayan, meslek edinememiş kişilere meslek eğitimi veriyoruz. Projeyle Gaziantep'te mesleki ve teknik eğitim ile özel sektör arasındaki iş birliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılması, sanayinin kalifiye personel probleminin ortadan kaldırılması, mesleği olmayan okul eğitimi dışında kalmış kişilerin istihdama kazandırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

GSO-MEM ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliği ile yürütülmekte olan proje kapsamında gündüz eğitimlerinin yanı sıra, akşam eğitim kursları da verildiğini dile getiren Göncü, “Eğitim alan kursiyerlerin işe yerleştirilmesi için GSO-MEM'deki bir ekibimiz bu konuyla ilgili çalışıyor. Eğitimleri ağırlıklı olarak meslek edindirme ve meslek geliştirme eğitimleri vermeyi planlıyoruz. Türk ve Suriyeli kursiyerler arasında yüksek düzeyde mesleki eğitim almış gruplar da var bunlara yönelik de eğitim planları hazırlıyoruz. Merkezimiz sanayicimizin belgelendirme ihtiyacı duyduğu, belge zorunluluğu kapsamındaki meslekler başta olmak üzere Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu imalat konularında, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu, olarak da hizmet veriyor. Üniversitelerin makine mühendislik bölümünden mezun olmuş öğrencilerimizin de pratik kazanmaları için burada eğitimler veriyoruz. Suriyeli kursiyerlerimize yaşam becerileri, Türkçe dil kursu, iş sağlığı ve güvenliği dersleri veriyoruz. Sosyal yaşama uyum, iş yaşamına uyum gibi derslerimiz de var. Bu eğitimlerden sonra normal mesleki eğitimleri vermeye başlıyoruz” diye konuştu.

Sunumun ardından heyet merkezde yer alan atölyeleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.