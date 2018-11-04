GSO-MEM' de akşam eğitim kursları başlıyor

Gaziantep Sanayi Odası-GIZ arasında 2018 yılı itibari ile başlatılan eğitim kursları ve işe yerleştirme teşvik uygulamalarını kapsayan Cash for Work (CfW) Meslek Eğitim Projesi, planlanan işbirliği çerçevesinde büyük katılım ile devam ediyor.

Firmalardan gelen talepler doğrultusunda yeni bir çalışma başlatılarak gündüz kurslarının yanı sıra toplam 8 konuda Türk ve Suriyeli olmak üzere 160 kişiye yönelik akşam meslek edindirme eğitimi başlatıldı.

Akşam 17.00 ile 21.30 saatleri arasında yapılacak bu eğitimler, Bilgisayar Bakım Onarım, Ambalaj-Paketleme, Mesleki İngilizce Yönetici Asistanı, Mesleki İngilizce Dış Ticaret, Ofis Programları Kullanma, İnşaat Boyama, Örtülü Elektrot Ark Kaynağı, İş Makinaları-Vinç Eğitimi olarak belirlendi.

Tüm kursiyerlere eğitimler süresince servis imkanı, yemek ve eğitim harcırahı verilecek.

Proje dahilinde bugüne kadar 54 konuda açılan meslek edindirme ve meslek geliştirme kursları ile bin'e yakın Türk ve Suriyeli kursiyere eğitim verildi. Eğitim alan 250 kursiyer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalarda işe yerleştirildi. Suriyeli 130 kişinin çalışma izinleri alınarak sigortaları başlatıldı.

GSO-MEM'de eğitim alan kursiyerleri istihdam eden firmalara proje dahilinde çalışma harcı ve 6 aylık sigorta ve asgari ücretin tamamı ödeniyor.