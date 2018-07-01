Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda görev alan değerlendiriciler ve karar vericilerin katılım sağladığı seminerde, Ulusal Yeterlilik Sistemi, ölçme ve değerlendirme teknikleri iç doğrulama ve yetkilendirilme kriterleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Birim Koordinatörü- Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Uzmanı Abdullah Özdemir, Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Birim Koordinatörü Elif Özlem Babaoğlu ile Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Bestami Çiftçi, seminerde katılımcılara sunum yaptı.

Katılımcılara, MYK-mesleki yeterlilik sınavlarında görev alan değerlendirici, karar verici ve iç doğrulayıcıların, çalışma, usül ve şartları anlatıldı. Bu sınavlarla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalara değinildi. Seminerde ayrıca, daha önce yapılmış sınavlardaki hatalar gösterilerek detaylı bilgi verildi ve performans kontrol listelerinin nasıl yapılacağı, alt yapının nasıl hazırlanacağına dair bilgiler aktarıldı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 17 maddesi gereği yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak isteyen kuruluşlara yönelik seminerler düzenleniyor.