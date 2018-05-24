GSO-MEM kursiyerleri iş sahibi oluyor

GSO-MEM kurulduğu 2017 yılından bu yana gerek ulusal gerekse de uluslararası kurum ve kuruluşlarla yaptığı işbirliği çerçevesinde 50‘ye yakın alanda meslek edindirme kursları düzenliyor. Eğitim konularını, Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu başlıklardan oluşturma konusunda hassasiyet gösteren GSO-MEM, bunun karşılığını da işe yerleştirmede görüyor. Eğitim konuları arasında, CNC, makine bakım, iplik, metal sac, inşaat operatörü, ambalaj - paketleme elemanı yer alıyor. Gaziantep altyapısının ihtiyacına göre açtığı kursları bitiren kursiyerler işe yerleşmede hiçbir sorunla karşılaşmıyor. Kursiyerlerin işe yerleştirme işlemlerini GSO-MEM bünyesinde kurulan ‘İstihdam Masası’nda görevli uzman personeller gerçekleştiriyor. Uzman personel tam zamanlı mesai yapmak suretiyle, kursiyerlerin firmalarla ilk bağlantılarını kuruyor, ilk görüşmelerine eşlik ediyor ve işe yerleştirilmelerini sağlıyor.

Bu yılda istihdam oluşturma çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren GSO-MEM, GIZ Projesi kapsamında bu güne kadar yapılan 16 kursu bitiren Türk ve Suriyeli kursiyerleri işe yerleştirmeye devam ediyor. Türk kursiyerler hemen işe başlatılırken, Suriyeli kursiyerler için çalışma izni başvuruları yine GSO-MEM İstihdam Masası çalışanları tarafından baştan sona yapılıp, takibe alınıyor. Bu kapsamda bu güne kadar yaklaşık 40 Suriyeli kursiyer için çalışma izin başvuruları yapılarak işe başlatıldı. İki aylık süre zarfında firmaların daha da yoğun hale gelen personel taleplerine cevap verebilmek için çalışmalarına devam eden merkez, bu ay açılan, PVC doğramacı, ring iplikçi, iplik laborantı, pamuk tarakçı, metal saç işleme elemanı, inşaat boyacısı, yönetici asistanı gibi 7 alanda kursları tamamlayacak kursiyerler için altyapı çalışmalarını da başlattı.

Gaziantep sanayisinin eğitimli altyapısını hazırlamayı kendisine misyon edinen GSO-MEM, bir yılı dolmadan bu misyonunu hayata geçirmenin motivasyonuyla çalışmalarına devam ediyor.