GSO-MEM ve FAO İşbirliğinde gıda eğitimleri başladı

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde meslek sahibi olmak isteyenlere yönelik mesleki eğitimler aralıksız şekilde devam ediyor. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri kapsamında yapılan eğitimlerin ikincisi Eylül ayında başladı. Açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler’in uzmanlık kuruluşu haline gelen FAO ile başlatılan gıda eğitimleri, Gaziantep sanayisinin gıda sektörlerine yönelik eleman ihtiyacını karşılamak ve yine bu sektörde çalışan elemanların yeterliliğini geliştirmek amacıyla yapılıyor. Yoğun katılımın olduğu eğitim programında başlangıç olarak, Gaziantep’teki Suriyelilerin İş Hayatı ve İstihdamı, Temel Yaşam Becerileri, Meslek Etiği, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi ve Gıda Sektöründe Personel Hijyeni olarak 5 temel konuda başladı. Uzman eğitmenler ve destek personelleri tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimler GSO-MEM’deki eğitim salonları ve uygulamaları gıda atölyelerinde yapılıyor. Başlangıç olarak yerli ve yabancı olmak üzere toplam 150 kişilik bir katılımcı sayısı ile 11 Eylül 2017 pazartesi günü başlayan eğitimler 20 gün sürecek.

Eğitim programları sonunda başarılı kursiyerlere katılım sertifikaları verilecek ve firmalara yerleştirilmeleri konusunda işçi-işveren buluşmaları yapılacak.