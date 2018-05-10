GSO-MEM’de, AR-GE ve tasarım merkezinin önemikonuşuldu

Toplantıya, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü AR-GE ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gaziantep İl Müdürü Ferhat Güvel, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aslansoy ile firma temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, “Bunu başarmanın yolu AR-GE, inovasyon ve yüksek teknoloji ile katma değeri yüksek ürün ihraç etmekten geçiyor” dedi.

Sağım, AR-GE ve inovasyonun günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından birisi haline geldiğine dikkat çekerek, “Etkin AR-GE teşvikleri ile sanayisi desteklenen ülkeler dünya rekabet sıralamasında en üst seviyelerde yer alıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, özel sektörde, AR-GE Merkezi ve Tasarım Merkezi kuran firmaları vergi indirimi, sigorta pirimi desteği, gelir vergisi desteği, damga vergisi istisnası, gümrük vergisi istisnası, teknogirişim sermayesi desteği gibi desteklerle teşvik etmektedir” diye konuştu.

Gaziantep’te, AR-GE Merkezi ve tasarım merkezlerinin sayısını arttırmak için bu eğitimlerin verilmesinin çok önemli olduğunu kaydeden Sağım şöyle konuştu:

“Bu doğrultuda GSO, firmaların, bakanlığın teşvik ve desteklerinden faydalanmaları, AR-GE ve Tasarım Merkezi kurulmasında yapılacak işlemler ve başvuru süreçleri ile ilgili eğitim faaliyetleri organize ediyor. Bugün Gaziantep’te 7 adet AR-GE Merkezi mevcut olup, sayı bakımından Türkiye’de 16. sırada yer alıyoruz. Türkiye geneli toplam AR-GE Merkezi sayısı ise 879. Bunun yanında kentimizde 3 adet Tasarım Merkezi mevcut. Bunların sayılarını arttırmak için çalışmalar yapmalıyız”

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü AR-GE ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk de sunumunda Ar-Ge ve Tasarım Merkezleriyle ilgili bilgi verdi.

AR-GE ve reform paketi ile AR-GE ve Tasarım Merkezleri sayısının hızla arttığını dile getiren Öztürk, “AR-GE Merkezi sayısı ise 879’a ulaştı. Bu reform paketi ile yüzde 260’lık bir artışa ulaştık. Gaziantep’te mevcut olan AR-GE ve Tasarım Merkezleri sayısının artmasını bekliyoruz. Benim beklentim 50. Bu kent 50’yi çok rahat kurar. Bunun için hep birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu. Programda daha sonra Prof. Dr. Uğur Cem Hasar kamu-üniversite- sanayi işbirliği hakkında katılımcılara sunum yaptı.

Toplantı sonunda katılımcıların sorularına cevap verildi. Burada katılımcılar karşılaştıkları sorunları dile getirerek birinci ağızdan cevap alabilme imkanı buldu. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü AR-GE ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk de firmalara neler yapmaları gerektiği konusunda açıklayıcı bilgiler verdi.