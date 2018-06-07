GSO MEM’DE dış ticaret akademisi eğitimleri devam ediyor

Gaziantepli sanayicilerin yoğun talepleri doğrultusunda dış ticaret konusuna hakim, yeni pazar ve müşteri bulma noktasında istihbaratı iyi yapabilen eleman yetiştirilmesi fikrinden yola çıkılarak başlatılan proje 3 ay olarak planlandı. En az bir yabancı dil bilen 20 kişilik bir grupla başlatılan proje kapsamında, öncelikle GSO-MEM’de ilk aşamayı geçen kursiyer adayları projede yer almak isteyen 20 firmayla bir araya geldi. Kursiyer tercihlerini yapan firmalar, teorik eğitimlerini mesleki eğitim merkezinde alan kursiyerlerin, uygulama eğitimlerini kendi firmalarında yapma imkanı tanıdı. Gaziantep Üniversitesi’nden 7 akademisyenin eğitmen olarak katıldığı kursların ilk ayağı 2 aylık eğitim sürecinden oluşuyor. Sabahtan öğlene kadar firmalarda staj gören kursiyerler öğleden sonra GSO-MEM’de eğitim alıyor. 2 ayın sonunda GSO-MEM’in anlaşma yaptığı, istihbarat konusunda uzman bir danışmalık kuruluşunun eğitimi ve uygulamasının yer alacağı 1 aylık danışmanlık çalışmaları başlatılması planlanıyor. Danışman firma, kursiyerlerin görev aldığı firmalarda bir fiil hizmet verecek, müşteri bağlantılarını kuracak ve ilk ihracatlarını baştan sona beraber sonuçlandıracak.

3 aylık sıkı bir eğitim programının uygulandığı ve firmalarında desteklendiği projenin, Gaziantep’in ihracat personeli ihtiyacını karşılamada örnek bir çalışma olması bekleniyor.