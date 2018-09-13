GSO-MEM'de “Dış Ticaret ve İstihbarat Uygulama" eğitimi gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliği ile başlatılan 2018 yılı eğitim seferberliği kapsamında “Dış Ticaret ve İstihbarat Uygulama Eğitimi” belirlenen firmaların katılımlarıyla Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) yapıldı.

20 firmanın temsilcileri ve dış ticaret elemanlarının katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında, dış ticaret ve istihbarat uygulamaları konusunda duayen bir isim olan Yaman Koç tarafından katılımcılara eğitim verildi.

GSO ve ILO'nun ortak görüş ve önerileri doğrultusunda “GSO-MEM Meslek Edindirme ve Geliştirme Projesi” kapsamında eğitim alan ya da eğitim almış personeli istihdam ederek ILO teşviklerinden yararlanan Türk ve Suriyeli firmalara verilen eğitimler gelen talepler doğrultusunda tekrarlanacak.

Dünyada artan rekabet ortamında firmaların varlıklarını sürdürebilmeleri ve gelişmeleri için “Dünyalı” firmalara dönüşmeleri, yani tüm dünyada operasyon yapabilme becerilerini geliştirmeleri gerektiğini belirten Yaman Koç, “Bu birçok faktöre bağlı ancak bunun en önemli ayağı ticari bilgi ve istihbarat sistemi. Özellikle dış ticaret alanında ticari istihbaratı sistemli olarak kuran, geliştiren ve uygulayan firmaların önemli bir stratejik üstünlük kazandıkları yadsınamaz. Bu nedenle burada verilen eğitimler firmalar için çok daha büyük önem arz ediyor” dedi.

Katılımcılar tarafından belirlenen pazar ve ürünlere yönelik gerçekleştirilen uygulama çalışmaları ve örneklerle yapılan eğitimlerden katılımcılar büyük bir memnuniyetle ayrıldı.