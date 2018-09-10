GSO-MEM'de "Dış ticaret ve istihbarat uygulamaları" eğitimi verilecek

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliğinde Gaziantep sanayisinin kapasitesini geliştirmek amacıyla başlatılan “Gaziantep Sanayisi İçin Bir Adım: Eğitim Seferberliği”projesi kapsamında Ticari İstihbarat Kanalları Danışmanı Yaman Koç tarafından“Dış Ticaret ve İstihbarat Uygulamaları" eğitimi” gerçekleştirilecek.

GSO ve ILO işbirliği ile başlatılan “Eğitim Seferberliği” ile son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması, Gaziantep sanayisinin kapasitesinin en yüksek seviyeye çıkartılması Eylül- Ekim ayları içerisinde Türk ve Suriyeli iş dünyasına yönelik yaklaşık 15 eğitim başlığı ile ücretsiz eğitim seminerleri düzenlenerek iş dünyasına destek verilmesi hedefleniyor. Türk ve Suriyeli iş dünyasının ortak çıkarlarını korumak, sosyal barış anlayışını tüm kesimlere yaymak üzere tercümanlar eşliğinde başlatılan eğitim projesinin Gaziantep ekonomik hayatına yeni bir bakış açısı katması öngörülüyor.

Dış ticaretin tüm süreçlerinin uygulamalı olarak, “Bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim” mantığıyla işlendiği, katılımcıların eğitim sonunda bir firmanın tüm dış ticaret süreçlerine bir bütün olarak bakmayı öğreneceği bir eğitim programı olacak. Verilecek eğitime, firmasını uluslararası pazarlara açarak ihracat ve ithalat yapmak isteyen firma sahipleri, çalıştığı firmayı yurt dışı pazarlara açmak ve işini tam anlamıyla bilerek profesyonel bir şekilde yapmak isteyen dış ticaret profesyonelleri, kariyerine günümüzün gözde mesleklerinden dış ticaret uzmanı olarak devam etmek isteyen çalışanlar, üniversite mezunları ya da üniversite öğrencileri ücretsiz olarak katılabilecekler.

Ticari İstihbarat Kanalları Danışmanı Yaman Koç tarafından verilecek eğitimin ilk bölümü kısa bir teorik eğitimi, ikinci bölümü ise geniş bir uygulamalı eğitimi kapsıyor.

Eğitimler, 11 Eylül 2018 Salı günü, saat: 09:30-17.00 arasında GSO-MEM'de gerçekleştirilecek.

Öte yandan dünya ticaretinde yüksek rekabet ortamının yoğunlaşması ve stratejik önceliklerin değişimi, dış ticarette doğru zamanda doğru hamleler yapmaya mecbur kılmakta potansiyeli yüksek ülkelere yönelmek, doğru hedef pazar tespiti, pazara girmeden önce yerli ve yabancı firmalar ve müşterilerle ile ilgili yapılan analiz ve araştırmaların önemi günden güne artması nedeniyle Türk ve Suriyeli iş dünyasına yönelik hızlı ve yoğun bir program dahilinde başlatılan ve büyük bir ilgi ile karşılanan eğitimlerin ikincisi Yaman Koç tarafından gerçekleştirileceği belirtildi