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18 Mayıs 2018 14:06

GSO-MEM’de istihdam garantili meslek edindirme eğitimleri

Gaziantep Sanayi Odası tarafından GSO-Mesleki Eğitim Merkezinde (GSO-MEM) gerçekleştirilen istihdam garantili meslek edindirme kursları devam ediyor.

GSO-MEM’de istihdam garantili meslek edindirme eğitimleri

18 Mayıs 2018 14:06


İstihdam garantili: PVC doğramacı, inşaat boyacısı, ring iplikçi, iplik laborantı, pamuk tarakçısı, metal işleme elemanı, yönetici asistanları için İngilizce eğitimi olmak üzere 7 adet yeni meslek dalında eğitimler “23 Mayıs Çarşamba günü” başlıyor.


Kursiyer adaylarında, 18-40 yaş arası olmak, çalışmaya engel durumu olmamak şartı aranırken, kurslara katılan kişilere: öğle yemeği, kursiyer eğitim kıyafeti, ferdi kaza sigortası, 2.OSB’de bulunan GSO-MEM’e gidiş-dönüş servis ve kreş imkanı sağlanırken kursiyer harcırahı veriliyor.




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