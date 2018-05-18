GSO-MEM’de istihdam garantili meslek edindirme eğitimleri

İstihdam garantili: PVC doğramacı, inşaat boyacısı, ring iplikçi, iplik laborantı, pamuk tarakçısı, metal işleme elemanı, yönetici asistanları için İngilizce eğitimi olmak üzere 7 adet yeni meslek dalında eğitimler “23 Mayıs Çarşamba günü” başlıyor.
Kursiyer adaylarında, 18-40 yaş arası olmak, çalışmaya engel durumu olmamak şartı aranırken, kurslara katılan kişilere: öğle yemeği, kursiyer eğitim kıyafeti, ferdi kaza sigortası, 2.OSB’de bulunan GSO-MEM’e gidiş-dönüş servis ve kreş imkanı sağlanırken kursiyer harcırahı veriliyor.