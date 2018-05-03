Toplantının açılış konuşmasını yapan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, KOSGEB ve paydaş kurumların katılımıyla gerçekleştirilen KOBİ Gelişim Destek Programlarının kentin üretim ve yatırım süreçlerine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Sanayisi ve ihracatıyla dünyada adından söz ettiren Gaziantep’te, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretimlerin artması için GSO olarak projeler geliştirdiklerini dile getiren Ünverdi, “KOSGEB düzenlemiş olduğu destek programları ile kentimizin yatırım ve üretim süreçlerinin büyümesine önemli katkıda bulunuyor. Gerçekleştirilen bu programlar sayesinde firmalarımız KOSGEB’den alabilecekleri destekler hakkında bilgi sahibi oluyor. GSO olarak bizler de üretime katkıda bulunacak firmalarımızın bu desteklerden daha fazla faydalanabilmesi için bu tür programlar düzenliyoruz” dedi.

Rekabet gücünü arttırmaya yönelik verilen bu desteklerin artması temennisinde bulunan Ünverdi, KOBİGEL Gelişim Destek Programı kapsamında, firmalara 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere 1 milyon TL’ye kadar destek verildiğini sözlerine ekledi. KOSGEB KOBİ Uzmanı Bekir Polat da yaptığı sunumda, verilen destekler hakkında firma temsilcilerine bilgi verdi.

Polat, 2018 yılında çağrıya çıkan KOBİGEL Destek Programı kapsamında imalatçılara destek verileceğini belirterek, Gaziantep’te Gıda ürünlerinin İmalatı, Tekstil Ürünlerinin İmalatı, Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı ile Kauçuk ve Plastik Ürünlerinin İmalatı konularında destek verileceğini söyledi.

Programa GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ferhan Sağım, Perihan Çöçelli, Melike Yüksel ve Başar Küçükparmak da katıldı.