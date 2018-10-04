GSO-MEM'de konfeksiyon dikiş elemanı kursu sona erdi

GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) eğitimlerini tamamlayan kursiyerler,kendi yaptıkları ürünleri hazırlayarak konfeksiyonsektöründe kalifiye eleman olma yolunda ilk adımı attı. Türk ve Suriyeli kursiyerler uygulama eğitimlerini GSO-MEM atölyelerinde uzman eğitmenler kontrolünde aldı. İlk etapta dikiş makineleri kullanma, kalıp alma eğitimi alan kursiyerlere ikinci aşamada imalat eğitimi verildi. Bay, bayan ve çocuk iç giyim imalatı yapan kursiyerler yeni bir meslek kazanmanın sevincini yaşadı. GSO-MEM atölyelerinde pratik eğitim almaya devam eden ve sektöre kazandırılan kursiyerler bu alanda çalışmak istediklerini ifade ettiler.Bu isteklerinden dolayı da ikinci adım olarak ILO İstihdam Masası tarafından sektörde çalışmak isteyen kursiyerler için, personel talep eden hazır giyim firmaları ile bir araya getirilmek üzere çalışmalar başlatıldı.

Yaptığı mesleki eğitim kursları ile Gaziantep sanayisine kalifiye eleman kazandırma misyonu üstlenen GSO-MEM, kalifiye eleman yetişmesi noktasında eğitimlerine ara vermeksizin devam ediyor.