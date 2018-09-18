GSO-MEM'de OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi eğitimi yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliği ile başlatılan 2018 yılı eğitim seferberliği kapsamında GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi verildi.

30 firmanın temsilcisi ve elemanlarının katılımıyla yapılan program firmalardan yoğun ilgi gördü.

OHSAS 18001 kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kuruluşlardaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturma ve bu ortamı yönetme konusunda bilgiler verildi.

Eğitim veren uzmanlar, çalışanları korumak, çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamanın iş sağlığı ve güvenliğinin ilk amacı olduğunu belirterek, üretim güvenliğini sağlamak, iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin korunmasının iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından birisi olduğunu belirttiler.

Tüm gün süren eğitimin ikinci çeyreğinde firma temsilcilerinin soruları cevaplandı.