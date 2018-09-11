GSO-MEM'de “Problem çözme teknikleri ve yalın üretim teknikleri eğitimi” gerçekleştirildi

“Gaziantep Sanayi İçin Bir Adım Eğitim Seferberliği” kapsamında Yalın Danışmanlık Müdürü Murat Bedük'ün konuşmacı olarak katıldığı eğitim seminerleri, Türk ve Suriyeli işadamları ile firma temsilcilerinin katılımlarıyla 30 kişilik gruplar halinde yapılmaya başlandı.

Ürün ve hizmet yaratma sürecini israftan arındırıp sadeleştirerek sunulan değeri mükemmelleştirmek ve bu yolla firma karlılığını arttırmak amacını taşıyan kavram, sistem ve teknikler bütünü olan yalın üretimin tüm firmalarda kurulması gerektiğinin üzerinde duran Murat Bedük, “Yalın üretimin ilk aşamasından biri olan üretim aşamasında karşılaşılan çeşitli problemlerin anında tespit edilmesi ve çözümünün en kısa sürede bulunması maliyetleri düşürecek, firmaların önünü açacaktır” dedi.

İki aşamalı verilen eğitimlerin ilk aşamasında, Problemi Tanımlama, Problem Çözme Aşamaları, Problemin Analizi, Beyin Fırtınası, Veri Toplama, Veri Gruplandırma, Kontrol Tabloları ve İzleme Diyagramları, Problem Çözme Adımları ve Teknikleri Arasındaki İlişkiler gibi teorik konular işlenirken, ikinci aşamasında Problem Çözme Tekniklerine Yönelik Grup Çalışması, Uygulamanın ve Çözümlerin Paylaşımı gibi uygulama eğitimi ve soru- cevap kısmı gerçekleştirildi.

Uygulamalı eğitim tarzında küçük gruplar halinde verilen seminerde, katılımcı temsilcisi kendi firması ile yola çıkarak uzman görüşü ile yalın üretimin ilk adımlarının atılmasına yönelik çalışmalarda bulundu.

Proje kapsamında Uluslararası Çalışma Örgütü 30 firma ile “Yalın Üretim” çalışmalarını desteklemeye devam edecek.