GSO-MEM'de verilen ILO eğitimleri başarıyla tamamlandı

Özelikle kapasitelerin daraldığı bir zamanda,yeni yapılandırmalar için firmalara fırsatlar oluşturma, farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla planlanan eğitimler yoğun katılımlarla gerçekleştirildi.

Başta Dış Ticaret, İstihbarat,Yalın Üretim, Kalite Yönetim Sistemleri, Devlet Teşvikleri, Markalaşma gibi 14 ana başlıkta GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) düzenlenen eğitimlerde interaktif uygulamalara daha fazla ağırlık verildi.

Alanında uzman kurum ve kuruluş temsilcileri ile yine bireysel anlamda büyük başarılara imza atmış uzman isimlerin katıldığı bilgilendirme çalışmalarına yaklaşık 550 kişi katıldı.

ILO tarafından desteklenen ve uluslararası görüş ve önerileri doğrultusunda yapılan çalışmanın önümüzdeki dönemlerde de artarak devam etmesine karar verildi.