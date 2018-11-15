GSO Mesleki Eğitim Merkezi Türkiye'ye örnek oldu

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Mültecilerle ilgili Özel Programlar Daire Başkanı Sylvia Morgenroth ve Mültecilerle ilgili Programlar Türkiye Masası Başkanı Konrad Sternisko ile beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'ne (GSO-MEM) ziyarette bulundu. GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Akınal ile bir araya gelen heyet çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Alman Kalkınma Bakanlığı heyetine GSO-MEM'in kuruluş süreci ve hayata geçirdikleri projeleri anlatan Cevdet Akınal, “Burayı kurarken bu kadar kısa sürede bu denli büyüyeceğini biz bile hayal etmiyorduk. Mesleki eğitim merkezimiz şu anda Türkiye'ye model oldu. Bizi ziyaret eden heyetler burayı model alıyor ve kendileri de böyle bir merkez yapmak için bizden destek istiyorlar” dedi.

GSO-MEM'in sunduğu imkanlarla hem sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyacını karşıladığını hem de meslek ve iş sahibi yaptığını belirten Akınal, “Organize sanayi bölgemizde binin üzerinde firma bulunuyor. Nitelikli elemana her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Sektör temsilcilerimizle yaptığımız toplantılar neticesinde onların taleplerine göre verilecek eğitimlere karar veriyoruz. Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile de bu çerçevede projeler geliştirdik. GIZ işbirliğinde yaptığımız projelerde bin 800 kişiye eğitim verdik. Türk vatandaşları ve Suriyelilere hem mesleki eğitim veriyor hem de iş sahibi yapıyoruz” diye konuştu.

Yapılan görüşmenin ardından GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Akınal ve GSO-MEM Müdürü Yusuf İymen Alman Kalkınma Bakanlığı heyetine mesleki eğitim merkezini gezdirdi.