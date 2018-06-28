-GSO Sektörel Ticaret heyeti, Taıpeı Food Gıda Fuarı’nda

Heyet programı kapsamında, TAIPEI Food Gıda Fuarı’nda Gaziantep gıda sanayisini tanıtmak için bir stant açıldı. TAITRA tarafından düzenlenen organizasyon aracılığıyla heyet katılımcısı firmalar Tayvanlı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Asya, Okyanusya, Amerika ve Avrupa kıtasında yer alan ülkelerden 1200’den fazla firmanın stant açtığı fuarda, helal gıda başlığının da yer aldığı birçok alanda gıda ürünleriyle ilgili tanıtımlar gerçekleştirildi. Heyete GSO üyesi 10 gıda üreticisi firma katıldı.

Uluslararası rekabette yer alabilmek ve kendi ürünlerini tanıtma noktasında bu tür organizasyonların önemine vurgu yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO bünyesinde kurulan Dış Pazarlar Komisyonu’nun çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Ünverdi, Gaziantep’te yeni pazarlar olarak belirlenecek hedef ülkelere yönelik fuar ziyaretleri, sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri, ülke tanıtım günleri organizasyonlarını içeren bir etkinlik takvimi oluşturulması noktasında, www.gsotrade.com internet adresi üzerinden bir anket düzenlediklerini belirtti.

Bu çerçevede 10 firmanın TAIPEI Food Gıda Fuarı’nda yer aldığını dile getiren Ünverdi, “Organizasyon kapsamında firmalarımız Tayvanlı firmalarla bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştiriyor ve odamızın açmış olduğu stantta Gaziantep sanayisinin tanıtımını yapıyor” dedi.

Ünverdi, Tayvan’da, 13-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, Plastik ve Ayakkabı Fuarı’na da heyet organizasyonu düzenleneceğini, bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların katılım için GSO’ya başvuruda bulunabileceklerini ifade etti.