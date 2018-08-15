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15 Ağustos 2018 17:39

GSO Sektörel Ticaret heyeti Tayvan’da

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Tayvan Ticaret Merkezi (TAITRA) işbirliğinde, plastik ve ayakkabı sektör temsilcilerinin katılımlarıyla TAIPEI PLAS ve SHOETECH TAIPEI fuarlarına sektörel ticaret heyeti organizasyonu düzenlendi.

GSO Sektörel Ticaret heyeti Tayvan’da

15 Ağustos 2018 17:39


Heyet, organizasyon kapsamında fuar ziyaretleri yaparak GSO ile Tayvan Ticaret Merkezi arasında işbirliği toplantısı gerçekleştirdi. GSO Meclis Üyesi Nevzat Kara, Tayvan Ticaret Merkezi Direktörü Thomas Huang’ın katılımlarıyla Gaziantep Sanayi Odası ile Tayvan Ticaret Merkezi arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma ile iki kurum arasında var olan ticari ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da arttırılması kararlaştırıldı. Gaziantep sanayisi ve Gaziantep Sanayi Odası’nın faaliyetlerinin tanıtıldığı toplantıda ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirildi.


GSO heyetini Tayvan’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Tayvan Ticaret Merkezi Direktörü Thomas Huang, “Önümüzdeki dönemde yeni fuarlarda bir araya gelelim, işbirliklerimizi güçlendirelim” dedi.




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