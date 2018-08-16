GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Kurban Bayramı’nı kutladı

Bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği müstesna günler olduğunu kaydeden Ünverdi, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, sevgi ve hoşgörüye her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Ünverdi, yayımladığı kutlama mesajında, “Dünyada maalesef son yıllarda bir gerilim atmosferi hakim ve bu durum tüm insanlığı olumsuz etkiliyor. Bilimin, teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında, insani değerlere çok daha fazla sahip çıkmalı ve ortak müşterekte buluşmalıyız. Maalesef ülke olarak da zor bir süreçten geçiyoruz. Geçmişte de çok büyük badireler atlattık, yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Ülke olarak el ele, omuz omuza vererek hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun bulunmamaktadır. Böylesi köklü bir medeniyete sahip ülkemizin her alanda büyümesi, gelişmesi noktasında çalışmaya, üretim yapmaya hep birlikte devam edeceğiz” dedi.

Gelenek ve göreneklerin toplumsal mirasın aktarılmasındaki önemine vurgu yapan Ünverdi, “Dargınların barışmasına, insanların kavuşmasına vesile olan bu özel günleri en güzel haliyle değerlendirmeliyiz. Bizleri bir arada tutan milli ve manevi değerlerimizi koruyan bayramları, gelenek ve göreneklerimizi bizden sonraki nesillerimize aktarmak için müstesna günler olarak değerlendirmeliyiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı da bu anlayışla yetiştirmeli, onlara da birlik ve beraberliğin önemini anlatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum” diye konuştu.