GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Ramazan Bayramı’nı kutladı

Mübarek Ramazan ayının ardından, ülkemizde ve tüm İslam aleminde bayram sevincinin yaşandığını dile getiren Adnan Ünverdi, bayramların, dini ve milli duyguların en üst seviyede yaşandığı, birlik, beraberlik ve bütünleşme zamanı olduğunu kaydetti. Ünverdi, yayımladığı kutlama mesajında, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın hüznü, bayramı da karşılamanın sevinci içinde olduklarını kaydederek, “Bayramlar küskünlüklerin, kırgınlıkların unutulduğu özel günlerdir. Bu duygularla büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocukları sevindirdiğimiz, sevinçlerine ortak olduğumuz eşsiz anlardır. İnsani değerlerimizin en güzel haliyle paylaşıldığı bu özel günlerde, her zaman olduğu gibi dostluk, sevgi, yardımlaşma ve dayanışmaya daha çok yer vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Toplumu birleştiren değerlere sahip çıkıldığı, el ele, omuz omuza verildiği sürece her türlü zorluğun üstesinden kolaylıkla gelinebileceğini vurgulayan Ünverdi, “Bizleri bir arada tutan milli ve manevi değerlerimizi koruyan bayramları, gelenek ve göreneklerimizi bizden sonraki nesillerimize aktarmak için de müstesna günler olarak değerlendirmeliyiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı da bu anlayışla yetiştirmeli, onlara da birlik ve beraberliğin önemini anlatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum” diye konuştu.