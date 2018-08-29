GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’den 30 Ağustos Mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Adnan Ünverdi, ülkemizi parçalamak ve esaret altına almak isteyenlere karşı, yokluk içinde, güç koşullarda mücadele eden bu aziz milletin büyük bir kahramanlık destanı yazdığını vurguladı. “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum” ifadelerini kullanan Ünverdi mesajında, “Atalarımız Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile örnek bir mücadele ortaya koymuş ve tüm zorluklara rağmen vatanını müdafaa etmiştir. Milletimizin canını ortaya koyarak kazandığı bu zafer ile Türk insanının vatanının bölünmez bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünya bir kez daha görmüştür” cümlelerine de yer verdi.

Tarih boyunca ülkeye yönelik kuşatma ve baskı kurma çabalarının farklı unsurlar kullanılmak suretiyle devam ettiğine de dikkat çeken Ünverdi’nin mesajında, “Ülkemiz üzerinde hesabı olanlara karşı o gün olduğu gibi milletimiz tek yürek, birlik ve beraberlik içerisinde mücadeleye devam etmekte, söz konusu vatan olduğunda 15 Temmuz’da olduğu gibi gözünü bile kırpmadan canını ortaya koymaktan çekinmemektedir. Bugünlerde ise terörle, darbe girişimi ile yapamadıklarını ekonomi üzerinden gerçekleştirmek isteyenlere karşı aziz milletimiz en güzel cevabı vermekte, omuz omuza vererek bizi güçsüz bırakmaya çalışanların hesaplarını boşa çıkarmaktadır. Atalarımızın ruhu şad olsun, bu ülke bizlere onların emaneti ve dün oldu gibi biz de bu emaneti canımız pahasına koruyup çocuklarımıza emanet edeceğiz.Günün gereklerine uygun daha güçlü, daha gelişmiş bir Türkiye için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” denildi.

30 Ağustos ruhunun dimdik ayakta olduğunu ve nesiller boyu yaşamaya devam edeceğini de dile getiren Ünverdi, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.