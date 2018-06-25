GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’den seçim değerlendirmesi

dönem milletvekili seçimlerinin Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyerek, yeni bir istikrar süreci ile birlikte kalkınmanın önünün açılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilk geçişin, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimleri ile birlikte başladığını dile getiren Ünverdi, demokratik seçimler sonrası, millet iradesinin tecelli ettiğini kaydetti.

Seçimlerin toplumsal, siyasal ve ekonomik anlamda ülkemizin gelişimine katkıda bulunmasını dileyen Ünverdi, "Ülke olarak demokratik bir seçim sürecini geride bırakıyoruz. Yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Uzun zamandır ülke gündeminin ilk sırasında yer alan seçimlerin nihayete kavuşması ile birlikte beklenti algısı artık sona ermiştir. Bundan sonrası için yeni bir istikrar ve güven süreci ile birlikte hedeflerimize odaklanarak yeni başarı hikayelerinin yazılacağına inancım tamdır. Önümüzdeki süreçte üretim, istihdam ve ihracatın artarak devam etmesi için bizler de elimizden geleni yapacağız ve yapmaya da hazırız” dedi.

Seçimler tamamlanır tamamlanmaz piyasalarda pozitif bir hava oluştuğuna dikkati çeken Ünverdi, “İş dünyası olarak kur ve faiz oranlarındaki iyileşmelerle birlikte yatırımların artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Devletimizden de yatırımların önünü açacak reform ve teşviklerin devam etmesini bekliyoruz. Biz sanayiciler olarak hedeflerimizden hiç vazgeçmedik, bundan sonra da daha fazla çalışarak ülkemizin ve kentimizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.