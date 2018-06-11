GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Türkiye’nin, 2017’nin son çeyreğinde 7,3 yıl bazında ise 7,4 büyüdüğünü hatırlatan Ünverdi, 2018 yılına büyümeyle başlayan Türkiye’nin, dünya konjonktüründe şartlar ne olursa olsun yoluna devam ettiğini belirtti. Ünverdi, ihracat ve sanayi üretiminin ekonomik göstergelerdeki pozitif yönlü gidişatta önemli bir yer tuttuğunun altını çizdi. Kredi Garanti Fonu (KGF), Nefes Kredisi gibi teşviklerin üreticiyi rahatlattığını ve bunun da ekonomiye olumlu yansımalarının olduğunu aktaran Ünverdi, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının açıklamaları, kur baskısı ve seçim atmosferine rağmen Türkiye’nin iyi bir imtihan verdiğini kaydetti.

Türkiye’nin büyümedeki istikrarını sürdürdüğüne işaret eden Ünverdi, “Orta vadeli program’a göre büyüme hedefleri 2018, 2019 ve 2020 yılı için yüzde 5,5 olarak belirlenmişti. Ancak daha ilk çeyrekte hedeflerin üzerine çıkıldı. Bunda Kredi Garanti Fonunun, sanayi üretimindeki büyümenin ve ihracatın önemli katkıları olduğunu görüyoruz ki, büyümenin en önemli göstergelerinden sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 9,8 artarak ülkemizin büyümedeki kararlılığını bir kez daha göstermişti” diye konuştu.