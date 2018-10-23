GSO Yönetim Kurulu BaşkanI Ünverdi, TOBB heyetiyle Endonezya'da

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, oda ve borsa başkanlarından oluşan heyetle birlikte Endonezya'da çeşitli iş görüşmeleri ve toplantılara katıldı.

Ziyaret kapsamında İslam Odası Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Cakarta'da düzenlenen toplantıda Gaziantep'in sanayisi ve üretimi hakkında katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu.

Endonezya Ticaret Bakanı Dr. Enggartiasto Lukita ile de bir araya gelen heyet, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artması için yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep ve ülke ekonomisinin tanıtımı noktasında verimli bir ziyaret programı gerçekleştirildiğini kaydederek, “Ziyarette TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Rosan Perkasa Roeslani arasında Türk-Endonezya Sanayi ve Ticaret Odası Forumu Kuruluş Anlaşması imzalandı. Anlaşmanın her iki ülkeye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bunun yanında İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası 27. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararla İslam Tahkim Kurulu'nun Merkezi İstanbul olacak” dedi.

Bu tür organizasyonların, kentler ve ülkeler arasında ticari köprüler kurulması açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Ünverdi, “Biz de çok geniş yelpazede üretim yapan kentimizin sanayi ve ticaret gücünü anlatma fırsatı bulduk. İnşallah yapılan bu tür görüşmelerin olumlu anlamda yansımalarını yakın zamanda görürüz. Amacımız kentimizin ve ülkemizin üretim ve ihracat rakamlarını daha yukarılara çıkartmaktır. Bu anlayışla Endonezya'da devlet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası ile bir araya geldik” diye konuştu.

Program kapsamında Türk girişimcilerle bir araya gelen heyete Türk iş adamları tarafından plaket takdim edilirken, TOBB Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu da işadamlarını başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

TOBB heyetinde Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan ve Konya Sanayi Odası Meclis Üyesi Ahmet Şekeroğlu da yer aldı.