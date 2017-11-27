GSO’da, “Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma” toplantısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği işbirliğinde, 30 Kasım Perşembe günü saat 13.30’da, “Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma” konulu eğitim toplantısı gerçekleştirilecek. GSO Sani Konukoğlu Toplantı Salonunda düzenlenecek eğitimde, 2018 yılına girerken kur, faiz ve borsaya ait beklentiler ile ekonomi sohbetleri, Uluslararası Piyasalarda Emtia Hedge Mekanizması, Türev Ürünler ile Döviz, Emtia ve Faiz Risklerinden Korunma Stratejileri, Varantlar ve Yapılandırılmış Araçlara Giriş, Ekonomiyi Öngören "4 Temel Gösterge ve Risk Yönetimi Sağlayan 2 Temel Araç, 2018’e Girerken Temel Dinamikler ve Piyasanın Üç Sacayağı: Kur-Faiz-Borsa Üzerine Beklentiler" konuları anlatılacak. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin, 2017 yılında ilk defa yatırımcı eğitimlerine, “Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma” olarak başladı. Eğitim çerçevesinde kur riski taşıyanların, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların türev araçlar ile risk yönetimi ve korunma konusunda bilgilendirilmeleri ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Yatırımcı eğitimlerinin yıl sonuna kadar devam edeceği toplantıların Gaziantep durağında, eğitimlerde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyelerinden, Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den konuşmacılar 30’ar dakika süre ile gerçek örneklerle “Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma konusunu anlatacak. Yatırımcı eğitimlerine konuşmacı desteği veren kurumlar tarafından kurulacak stantlarda katılımcıların sorularını cevaplayacak.

Toplantıda ayrıca, Ekonomistler Erkin Şahinöz ve Üzeyir Doğan gündemdeki gelişmeleri değerlendirerek 2018 yılındaki ekonomik gelişmeler ve beklentiler hakkında katılımcılara bilgi verecek.