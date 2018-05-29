GSO’da Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Toplantıda, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu gündeme dair açıklamalarda bulunurken, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi,Gaziantep sanayisinde gelinen noktayı ve ihracatta yaşanan gelişmeleri rakamsal veriler ışığında anlattı.

“Ülkemizin geleceğinden şüphem yok”

Türkiye’nin yatırımcı çekmeye devam ettiğini ve dış ticarette hızlı pazarlara yakın bir mesafede olmasının önemli bir avantaj olduğu belirten Konukoğlu, Türkiye’nin geleceğinden hiçbir şüphesinin bulunmadığını söyledi. Konukoğlu, “Ülkemizin geleceğinden hiçbir şüphem yok. Bu ülke yatırımcı çekiyor. Burada yatırım yaptığınız zaman dünyanın her tarafına çok rahatlıkla ulaşabilecek güçtesiniz. Özellikle hızlı ulaşılabilecek pazarlar dediğimiz yerlere 4-5 saatlik uçuş mesafesindeyiz. Bizim sakin olmamız gerekiyor” dedi.

“Hangi Para Biriminde İş Yapıyorsanız Onda Kalın”

Sanayicilere borsada yaşanan dalgalanmalarla ilgili sakin olmaları ve paniklememeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Konukoğlu, “Son günlerde dolar kurundaki aşırı dalgalanmalar birçok arkadaşımızı hem sıkıntıya sokuyor hem de panik havası ile işler yapılıyor. Bu atmosferde yapılacak en doğru iş, hangi para biriminde iseniz onda devam etmenizdir. İş yaptığınız para biriminde kalın. Bu tabloyu 1994,1998 ve 2001 yıllarında da yaşadık. Ani sıçramaların ardından bir durulma olur. Durulmadan sonra da geriye doğru bir dönüş gerçekleşir” diye konuştu.

Geçmiş döneme teşekkür

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de yaptığı konuşmasında, 8. dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi. GSO’da daha önce görev yapan başkanlara, yönetim kurullarına ve meclis üyelerine teşekkür eden Ünverdi, yaptıkları işin bir bayrak yarışı olduğunu ve GSO’nun bu bayrak yarışında 1989 yılından bu yana, yalnız sanayi ve ticaretin değil, kültürel ve toplumsal değerlerin yaşatılmasında öncü rol üstlendiğini vurguladı. Oda seçimleri sonrası yönetim kurulunda yüzde 35 oranında değişim yaşandığını belirten Ünverdi, Türkiye’de bir ilk olarak 3 kadın girişimcinin sanayi odasının yönetim kurulunda yer almasının, GSO’nun vizyonu ve geleceğe bakış açsını göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

“Günün teknolojilerini eğitim ve bilim ile yakalayabiliriz”

Dünyada gelişen teknolojilerle birlikte yeni bir yol ayrımına gelindiğini dile getiren Ünverdi, akıllı üretim sistemleri, yapay zeka ve robot teknolojilerinin hızla üretim süreçlerine dahil olduğu yeni bir geçiş süreci yaşandığını kaydetti. Sanayici ve iş dünyasının da gelecek planlarını buna göre yapması gerektiğini belirten Ünverdi, “Endüstri 4.0 adı verilen yeni teknolojilerle, el değmeden, entegre bir anlayışla üretim süreçlerinin tamamlanabildiği bir dünyada, sanayiciler olarak kendimizi 10 yıl, 20 yıl sonrasına şimdiden hazırlamamız bir gereklilik olarak karşımızda duruyor. Bunu da ancak eğitim ve bilimle başarabiliriz. Bilgiye de ancak eğitimle ulaşabilir ve eğitimli bireyler sayesinde bilgiyi işleyip bilime dönüştürebiliriz. Önümüzde uzun bir yol var ve bu yolda daha çok çalışmamız ve tabiri caizse eğitimi başımızın tacı yapmamız büyük önem taşıyor.” İfadelerini kullandı.

Gaziantep’in ekonomi verileri

Gaziantep’in ekonomi verileri hakkında da meclis üyelerine sunum yapan Ünverdi, ihracatın, geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 3,9 oranında arttığına vur yaparak, “İhracatımız 2018 Ocak-Nisan döneminde bir önceki yıla göre yüzde 4,2 oranında arttı. 2018 yılı Ocak-Mart döneminde en fazla ihracat yapan iller arasında 6. sırada yer alıyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranında ise ilk 10 il arasında yüzde 121,5 ile 4. sırada bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Gaziantep’ten yapılan ihracatın ihraç mallarına göre karşılaştırmasında ilk üç sırada, tekstil ve hammaddeleri, halı, tarımsal sanayi ve hububat ürünlerinin olduğunu dile getiren Ünverdi şu bilgileri paylaştı, “İhracatımızın sektörlere göre dağılımında, tekstil ürünleri yüzde 46,9 ile en yüksek oranı oluşturuyor. Ürettiğimiz ürünleri Nisan ayı itibariyle 171 ülkeye ihraç ediyoruz. Yıl sonunda ülke sayısı daha da artacaktır. Sigortalı çalışan sayısı 2017 yılı Şubat ayına göre yüzde 9,5, işyeri sayısı 2017 yılı şubat ayına göre yüzde 6,8, toplam sanayi enerji tüketimi 2017 Ocak-Mart dönemine göre yüzde 13,6 oranında arttı. OSB enerji tüketimi 2017 yılı Ocak-Nisan dönemine göre yüzde 8,2, OSB’de doğalgaz tüketimi 2017 yılı nisan ayına göre yüzde 18,6 arttı. En fazla marka ve patent başvurusu yapan ilk 10 il arasında 1.282 başvuru ile 6. sırada, en fazla endüstriyel tasarım başvurusunda bulunan iller arasında ise 1.306 başvuru ile 2. sırada yer alıyoruz” dedi

Adil Sani Konukoğlu’na teşekkür plaketi

Toplantının sonunda Adnan Ünverdi, şehrin kenetlenmesine sunduğu katkı ve futbolda Gaziantep’e play-off final heyecanı yaşatmasından dolayı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü adına Başkan Adil Sani Konukoğlu’na plaket takdim etti.

Plaket için Adnan Ünverdi’ye teşekkür eden Konukoğlu, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak Play-Off finalini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, “Gaziantep ve Gazişehir taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu yıl sil baştan her şeyi ele alıp takviye edeceğimiz arkadaşlarımızla bu işi Play-Off’a bırakmadan sizlere burada şampiyonluk yaşatacağımıza inanıyorum” diye konuştu.