GSO’nun E-Ticaret Sitesi “Gsotrade.com” yayın hayatına başladı

com’ web sitesi yayın hayatına başladı.

E-Ticaret dönüşümü projesi olan gsotrade.com’a kayıt olan firmalar, bir yıl boyunca kendileri için özel hazırlanan web sayfasında 7 farklı dilde 800 ürününü videolarla, fotoğraflarla tanıtabilecek.Firmaların kendilerine özel dijital katalog da oluşturabildikleri projede ayrıca üretilen ürünler de elektronik ortamda satılabilecek.

GSO üyeleri, üretmiş oldukları ürünlere yönelik 228 ülkedeki 9,5 milyondan fazla ithalatçı arasından doğrulanmış, güvenilir alıcı bilgilerine erişebilme imkanı bulurken aynı zamanda ithalatçı firmaların bilgilerine ve ticaret detaylarına da ulaşabilecek.

Bununla birlikte proje kapsamında katılımcı üyelere yönelik 1 yıl boyunca E- Ticaret konusunda çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

GSOTRADE portalına üye olan firmalara özel hazırlanacak sayfalarda, doğrudan müşteri bilgilerine ve potansiyel alıcılara erişim imkanı, ürün sergileme ve satış hakkı, İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Çince dillerinde hizmet, müşterilerine özel şifreli girişle online showroom oluşturma imkanı, 8 farklı kullanıcıyla erişim hakkı, özel dijital katalog oluşturma imkanı, E- Ticaret sipariş takip ve raporlama modülü gibi birçok seçenek de yer alıyor.