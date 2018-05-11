yılında mezarı başında dualarla anıldı.

GSO’nun, 1989-1998 yılları arasında GSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten sanayici merhum Naci Topçuoğlu, Asri Mezarlıkta düzenlenen programla anıldı. Programa GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Kaşmir Halı Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu, Topçuoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Topçuoğlu, Merhum Naci Topçuoğlu’nun çocukları, Naci, Gülden ve Fulden Topçuoğlu ile çok sayıda iş adamı ve sanayici katıldı.

Okunan duaların ardından kısa bir konuşma yapan Mustafa Topçuoğlu, Naci Topcuoğlu’nun kendileri için örnek bir insan olduğunu ve yaşamı boyunca sadece sanayi alanında değil birçok alanda örnek bir kişilik sergilediğini ifade ederek, programa katılanlara teşekkür etti.

Sanayide ve eğitimde de ilklere imza attı

Merhum Naci Topçuoğlu, sanayi kenti olan Gaziantep’te nitelikli ara eleman sıkıntısının çok büyük olduğunu görmüş ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için kendi adını taşıyan bir meslek yüksek okulunun temelini dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte atmıştır. Vefatının ardından Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu tamamlanarak açılışı dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Topçuoğlu ailesi tarafından yapılmıştır. Türkiye’ye model olan Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO binlerce öğrencinin eğitim gördüğü özellikle Gaziantep sanayisi için büyük önem taşıyan Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, Dış Ticaret Programı, Gıda Teknolojisi Programı, Halıcılık ve Kilimcilik Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İşletme Yönetimi Programı, Kimya Teknolojisi Programı, Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi Programı, Lojistik Programı, Makine Teknolojisi Programı, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Tekstil ve Halı Makineleri Programı, Un ve Unlu Mamüller Teknolojisi Programı gibi birçok alanlarında eğitim veren bir kurumdur. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu alanında Türkiye’de bir ilki başarmış ve sanayicilerin en büyük sıkıntısı olan ara eleman ihtiyacının karşılanmasını sağlamıştır. Binlerce gencin meslek sahibi olmasını sağlamaya halen devam etmektedir.

Yaşamı boyunca nitelikli insan yetiştirilmesinde eğitimin önemini savunan ve eğitim kurumlarının geliştirilmesi yönünde birçok destek sağlayan Topçuoğlu, markaların doğduğu kent olan Gaziantep’in bu unvanı almasında markalaşmanın önemine inanan ve bu yolda önemli başarılar sağlayan isimlerden birisidir.