Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 16:04

GSO’ya hayırlı olsun ziyareti

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Güneydoğu Anadolu Bölge Direktörü Şinasi Albayram, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’yi ziyaret etti.

GSO’ya hayırlı olsun ziyareti

02 Mayıs 2018 16:04


Gaziantep Sanayi Odasında (GSO) gerçekleştirilen seçimlerin ardından hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Gaziantep Şube Müdürü Barış Bozgeyik, Gaziantep Şubesi İşletme Portföy Yöneticisi Sevilay Soysal ile birlikte Adnan Ünverdi ile görüşen Şinasi Albayram, Başkan Ünverdi’ye yeni görevinde başarı diledi.


Ziyaretleri için Albayram’a teşekkür eden Adnan Ünverdi de, yeni dönemin herkese hayırlı olmasını temenni ederek, Gaziantep ve Türkiye’nin gelişmesi, büyümesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç