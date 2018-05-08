GSO’ya hayırlı olsun ziyaretleri

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileten Akkaya, GSO koordinatörlüğünde çok başarılı projelere imza attıklarını belirterek, önümüzdeki dönemde yapılacak Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) ile kadın girişimci sayısının artacağını kaydetti.

Kadın Girişimciler Kurulu’na bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı GSO yönetimine teşekkür eden Akkaya, daha fazla kadın girişimcinin iş hayıtına katılması için gayret göstereceklerini ifade ederek, GSO ile ortak projeler hazırlamak istediklerini söyledi.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, TOBB Gaziantep KGK’nun, GSO koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüttüğünü hatırlatarak, “Sizlerle daha yapacak çok işimiz, çok projemiz var. Kadınların iş hayatında yer alması ayrı bir değer ve bizler kadınların iş hayatında daha fazla yer almalarını istiyoruz” dedi.

Eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizen Ünverdi, “Her şeyin temelinde eğitim var. Eğitim olmazsa olmazımızdır. Sizlerle işbirliği yapmaktan gurur duyacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GSO ve İKA ortaklığında girişimci kadınlara yönelik Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) kurulacak. Merkez ile kadınlarımıza kendi işini kurma fırsatı sağlayacağız. Merkezimizin tamamlanmasıyla, daha fazla kadın girişimcilerimizin ekonomiye katılımını sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların daha çok iş hayatına girmesini arzu ediyoruz. Bunun için üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Gaziantep ve Türkiye için çaba göstereceklerini aktaran Ünverdi, “Bunun için daha çok başarılı kadın girişimciye ihtiyacımız var. GSO olarak yeni dönemde kadınların iş hayatına, sivil toplum kuruluşlarının yönetim kademelerine girmeleri adına bir mesaj vermek istedik. Bunun bir göstergesi olarak yönetim kurulumuzda 3 başarılı iş kadınımız görev aldı. İnşallah onların da katkılarıyla, elbirliği içinde kentimizi ve ülkemizi çok daha ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileten İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da İKA’nın yeni dönemde yapacağı projeleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerde, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cevdet Akınal, Ferhan Sağım ile yönetim kurulu üyeleri; Melike Yüksel, Perihan Çöçelli, Başar Küçükparmak, Ercan Sayın, Hakan Aslansoy, Mustafa Özgüler, Mustafa Özmermer, Metin Erturhan ve Genel Sekreter Kürşat Göncü de hazır bulundu.