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09 Mayıs 2018 17:48

GSO’ya hayırlı olsun ziyaretleri

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve Gaziantep Defterdarı Metin Tamkoç, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GSO’ya hayırlı olsun ziyaretleri

09 Mayıs 2018 17:48


GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’ye yeni görevinde başarılar dileyen İl Emniyet Müdürü Karaduman, kentin huzur ve güvenliği için emniyet teşkilatıyla birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adnan Ünverdi de, huzur ve güvenliğin olduğu yerde üretim ve istihdamın da olacağını belirterek, “Bize bu güvenli ortamı sağlayan size ve sizin nezdinizde bütün güvenlik teşkilatımıza sanayiciler adına teşekkür ediyoruz" dedi.


Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve Gaziantep Defterdarı Metin Tamkoç’da Ünverdi’yi tebrik ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.




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