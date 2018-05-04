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04 Mayıs 2018 17:04

GSO’ya ziyaretler devam ediyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanlık Divanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gaziantep İl Müdürü Ferhat Güvel, Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Ülker Gaziantep Sanayi Odası (GSO) yönetimini ziyaret ederek başarı diledi.

GSO’ya ziyaretler devam ediyor

04 Mayıs 2018 17:04


GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’ye yeni görevinde başarılar dileyen GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı borsanın çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.


Ziyaretler için teşekkür eden Ünverdi, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Bizden önceki başkanlarımızın yaptığı çalışmaları, projeleri daha da geliştirip yine başkanlarımızın destekleriyle Gaziantep sanayisini yönlendirmek için yönetimimizle beraber çok başarılı işlere imza atacağız" dedi.


Ziyaretlerde, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, yönetim kurulu üyeleri; Melike Yüksel, Başar Küçükparmak, Hakan Aslansoy ile Genel Sekreter Kürşat Göncü’de hazır bulundu.




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