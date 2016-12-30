Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, “Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan müessif hadiseler nedeniyle buruk geçen bir yılından ardından, 2017’ye milli seferberlik ruhu içerisinde güçlü hedeflerle giriyoruz” dedi.

GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yaptığı açıklamada, yeni yılı yeni umutlar ve yeni heyecanlarla karşıladıklarını belirterek, 2017 yılının her şeyden önce tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Küresel krizlerin, terör saldırılarının ve savaşların gölgesinde geçen zorlu bir yılın geride kaldığını kaydeden Tiryakioğlu, “ 2016 yılı tüm dünyada gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse de insani açıdan sıkıntılı ve elem verici bir yıl olarak yaşandı. Ülkemiz bu yıl içerisinde 15 Temmuz’da hain darbe girişimine maruz kaldı. Tankla, topla halk iradesini yok etmek isteyenler, milli irade karşısında en büyük darbeyi yediler. Bunların yanı sıra ülkemizin istikrarını, iç huzurunu ve barışını hedef alan terör saldırıları da 2016’da yaşadığımız acıların başında geliyor. İçeride ve dışarıda oynanan bu kadar oyuna rağmen ülkemiz millet olmanın verdiği güç ve dirayetle tüm bu zorlukları hep birlikte aştı. Bundan sonrada birlik, beraberlik ve kardeşlik hukuku içerisinde aşmaya devam edecektir ’’ ifadelerine yer verdi.

Yaşanan türlü zorluklara rağmen Türkiye’nin istikrarını koruduğunu, Gaziantep’in de büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Tiryakioğlu, şimdi hedeflerin çok daha büyük ve güçlü olduğunu ifade etti.

2017 yılını sorunlardan arındırılmış bir atılım yılı olarak gördüklerini vurgulayan Tiryakioğlu, bu yıl içerisinde çalışmaya, üretmeye, istihdama katkı sağlamaya ve Türkiye’nin müreffeh yarınlarını inşa etmeye eskisinden çok daha fazla gayret göstereceklerini dile getirdi.

Yeni yılın tüm insanlık için hayırlı ve uğurlu bir yıl olması dileğinde bulunan Tiryakioğlu, ayrıca vatan savunmasında hayatlarını kaybeden tüm şehit ve gazilerimizi de rahmet ve minnetle andığını sözlerine ekledi.