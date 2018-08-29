GTB Başkanı Akıncı, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında 96 yıl önce Dumlupınar’da kazanılan zaferin, istiklal harbinin son taarruz harekatı olduğunu kaydeden Akıncı, mesajında, “Yüreği vatan ve millet sevgisiyle kavrulan şanlı ecdadımızın, sömürgeci devletlerin Anadolu’ya yönelik tüm beklentilerini boşa çıkardığı Başkomutanlık Meydan Muhaberesi, tarihin altın sayfalarına nakşedilmiş unutulmaz bir kahramanlık destanıdır. Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasının tamamlanarak diplomatik mücadele döneminin başlamasını sağlayan bu kesin zafer, Türk milletinin vatanını, milletini ve bayrağını her ne koşulda olursa olsun, her zaman aynı azim, cesaret ve kararlılıkla koruyacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir. 30 Ağustos 1922’de Büyük Taarruzla başlayıp, 1 Eylül 1922’de Mustafa Kemal Atatürk’ün -Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir, İleri- emri sonrası düşmanın denize dökülmesiyle neticelenen bu zafer, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini de sağlamlaştırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında kazanılan ve Anadolu’da ki düşman işgaline son veren şanlı zaferimiz, aynı zamanda dünyanın çeşitli bölgelerinde baskı ve zulme maruz kalan tüm haklar içinde bağımsızlık yolunda umut ışığı ve ilham kaynağı olmuştur. Atalarımızın 96 yıl önce şehadete yürüyerek elde ettiği zaferin haklı gururunu bugün yine ilk günkü heyecan ve ruhla yaşıyoruz. Yiğit ecdadımızın türlü yokluklar ve zorluklar içerisinde canları pahasına bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devletini ebediyen korumak, yaşatmak ve muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak millet olarak hepimizin en ulvi görevidir. Bu duygular içerisinde 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bu zaferi armağan eden istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.