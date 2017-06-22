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22 Haziran 2017 13:40

GTB Başkanı Tiryakioğlu, Ramazan Bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Ramazan Bayramının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Milletçe milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde idrak edeceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum” dedi.

GTB Başkanı Tiryakioğlu, Ramazan Bayramını kutladı

22 Haziran 2017 13:40


GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında; rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerifi büyük bir huşu içerisinde idrak ederek, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın huzur ve mutluluğunu bir arada yaşadıklarını belirtti.


Bayramların yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların sona erdiği en müstesna günlerden biri olduğunu anımsatan Tiryakioğlu,“Ramazan ayının gönlümüzü ve ruhumuzu saran manevi atmosferinin ardından Ramazan Bayramına kavuşmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlarımız içinde barındırdıkları kardeşlik ve dostluk bağlarıyla asırlar boyu milletimizi hep birbirine kenetlemiş ve gönüller arasında birleştirici bir güç olmuştur. Dargınlıkların sona erdiği, kimsesizlerin ve yaşlıların yalnız kalmadığı, yardım elinin ihtiyaç sahiplerine yürekten uzatıldığı ulusça coşku içerisinde geçireceğimiz huzur dolu bir bayram olmasını diliyorum. Öte yandan İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntıların bir an önce sonra ererek burada yaşayan kardeşlerimizin huzur ve refaha iklimine kavuşması en büyük temennilerimizin başında gelmekte. Tüm bu duygu ve düşüncelerle yurdumuzun çeşitli bölgelerinde canları pahasına terörle mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin, ülkemizin ve tüm Gaziantepli hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum. Ramazan bayramının milletimize, İslam Alemine ve insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.




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