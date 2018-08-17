GTB başkanları Kurban Bayramı’nı kutladı

GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı, yayımladıkları kutlama mesajında, bayramların sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının pekiştiği, millet olma şuurunun kuvvetlendiği mukaddes günler olduğuna işaret ettiler. Kurban Bayramının, dünyanın farklı coğrafyalarında baskı ve zulme maruz kalan tüm mazlum halkların kurtuluşuna ve refahına vesile olmasını temenni eden GTB Başkanları, mesajda şu görüşlere yer verdiler:

“Milli, manevi ve dini duyguların sevgiyle harmanlandığı, Mübarek Kurban Bayramı’na bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşadığımız bu kadim topraklarda geleneklerimizle ve göreneklerimizle bizleri biz yapan en ulvi değerlerimizin başında gelen bayramlarımız, toplumlarımız arasında her zaman birleştirici bir güç oluşturmuştur. Dostluk ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bu mukaddes günlerde, kimsesizlere kol kanat gererek, yardıma muhtaç ailelerimizle birlikte bayram sevincini yaşamayı kendimize bir fırsat olarak görmeliyiz. Zira, millet olmanın en temel gayesi ortak duyguları paylaşmak ve yaşamaktan geçmekte. Son olarak ülkemizin hedef alındığı kur oyununda halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi tüm dünyaya dayanışmanın önemini bir kez daha göstermiştir. Bizler millet olarak milli birliğimizi tıpkı bayramlarımızda olduğu gibi muhafaza edip, ebediyete taşıdığımız sürece bu tarz girişimler beyhude bir çabadan öteye gidemeyecektir. Dünyanın sevgiye, barışa, kardeşliğe ve huzura en fazla ihtiyaç duyduğu bu mukaddes zaman diliminde, yeryüzündeki tüm hüzünlerin son bulmasını temenni ediyor, başta Gaziantepli hemşerilerimiz olmak üzere, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyoruz.”