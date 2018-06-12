GTB Başkanları Ramazan Bayramı’nı kutladı

Meclis Başkanı Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı, bayramların sevgi, kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştiği, gönüller arasında manevi köprülerin inşa edildiği mukaddes günler olduğunu belirtti. GTB Başkanları, bayramların yardımlaşma ve dayanışma duygularının arttığı, kırgınlıkların sona erdiği özel ve müstesna günler olduğuna işaret ederek, milli birlik ve beraberlik içerisinde kutlanılacak bir Ramazan Bayramı temennisinde bulundular.

GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı yayınladıkları kutlama mesajında, "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerifi büyük bir coşku içerisinde ifa ederek, Mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın sonsuz huzur ve mutluluğunu bir arada yaşıyoruz. Bayramlar toplumumuzda yardımlaşma ve dayanışma duygularının öne çıktığı, küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların bir tarafa bırakıldığı müstesna günlerimizin başında gelmektedir. Bayramlarımız geleneklerimizi ve göreneklerimizi yaşatmamıza vesile olan, içinde barındırdığı kardeşlik ve dostluk bağlarıyla bizleri asırlardır birbirimize sımsıkı bağlayan birleştirici bir güç olmuştur. Her türlü sorunun bertaraf olduğu, kimsesizlerin ve yaşlıların yalnız kalmadığı, yardım elinin ihtiyaç sahiplerine uzandığı, ulusça coşku içerisinde yaşayacağımız huzur dolu bir bayram olmasını diliyoruz. Ayrıca idrak edeceğimiz Ramazan Bayramının, İslam coğrafyasında yaşanan tüm sıkıntıların sonra ermesine ve burada yaşayan kardeşlerimizin refah iklimine erişmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle yurdumuzun çeşitli bölgelerinde canları pahasına terörle mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin, ülkemizin ve tüm Gaziantepli hemşerilerimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.