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16 Mayıs 2018 10:23

GTB başkanlarına TOBB’da önemli görev

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 74.

GTB başkanlarına TOBB’da önemli görev

16 Mayıs 2018 10:23

Genel Kurulunda, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, TOBB Genel İdare Kurulu Üyeliğine (GİK), Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise Ticaret Borsaları Konseyi üyeliğine seçildi.


TOBB 74. Genel Kurulu TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesinde, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 365 Oda ve Borsanın delegelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildiği 74. Genel Kurulda, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, TOBB Genel İdare Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise Ticaret Borsaları Konseyi üyeliğine seçildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu göreve tekrar seçilmesinden dolayı kutlayan ve başarı temennisinde bulunan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yeni dönemin TOBB camiası ve Türkiye adına hayırlı uğurlu olmasını diledi. Geniş katılımlı ve son derece güzel ortamda gerçekleşen bir genel kurulu geride bıraktıklarını kaydeden Tiryakioğlu, TOBB’un yeni döneminde üstlendikleri görev çerçevesinde Gaziantep ve ülke ekonomisine katkı sunacak çalışmalar için çaba harcayacaklarını ifade etti.


GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise Ticaret Borsaları Konseyine seçilmesine katkı sunan borsa başkanlarına teşekkür ederek, konseyde borsaların hizmet kalitesine katkı sunacak çalışmaları ortak akıl ve iş birliği içerisinde yürüteceklerini söyledi.




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