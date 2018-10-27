GTB başkanlarından 29 Ekim kutlaması

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladılar.

GTB başkanları yayımladıkları ortak kutlama mesajında, Türkiye'nin bağımsızlık ve bölünmez bütünlüğünün yegane simgesi olan Cumhuriyeti korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımanın bu topraklarda yaşayan tüm fertlerin en asli görevi olduğunu kaydettiler. Şanlı ecdadımızın canları ve kanları pahasına bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetin payidar kalması gereken yüce bir değer olduğuna işaret eden GTB Başkanları, mesajlarında şu görüşlere yer verdiler:

" Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıl dönümünü ilk günkü gurur, coşku ve mutluluk içerisinde kutluyoruz. Tarih boyunca hiç bir zaman boyunduruk ve himaye altına girmeyen, gerektiğinde bağımsızlık ve onuru uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen aziz milletimiz, 95 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde önce kurtuluşa, ardından da Cumhuriyete uzanan şanlı bir yürüyüş başlatmıştır. 95 yıllık Cumhuriyet tarihimiz, türlü zorluklar karşısında kararlılık ve cesaretini hiç bir zaman kaybetmeyen aziz milletimizin, vatan sevgisi ve inançla nasıl ayakta kalınabildiğini yedi düvele gösterdiği bir örnek dönem olmuştur. Bugün Cumhuriyetin sağladığı kazanımlar sayesinde ülkemiz, birçok ülkenin model aldığı, mazlum milletlerin kurtuluş yolunda umut ve ilham kaynağı olmuştur. Atalarımızın bizlere emanet ettiği aziz vatanımızı ve sahip olduğu değerlerini korumak, yaşatmak, yüceltmek ve gelecek nesillere taşımak hepimizin en asli görevidir. Bu vesileyle, bize bugünlerimizi armağan eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımızla kutluyoruz. "