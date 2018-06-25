GTB Başkanlarından seçim değerlendirmesi

dönem milletvekilliği genel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu seçim sonuçlarıyla ilgili, “Türkiye’de yeni bir dönem başladı. İş dünyası 2023 hedefleri doğrultusunda yeni başarı hikayeleri yazmaya hazır” derken, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise, “Türkiye zorlu bir coğrafyada tüm olumsuzluklara karşın güçlü ve istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürmekte. Yeni reformlarla bu gelişim katlanarak artacaktır”

Türkiye’nin, seçimler sonrası yeni bir döneme girdiğine işaret eden GTB başkanları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, vatana ve millete hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundular.

Seçim döneminin geride kaldığına, ekonomi ve diğer öncelikli konulara odaklanılması gerektiğini belirten GTB Meclis Başkanı Tiryakioğlu, “Ülkemiz bir seçim sürecini daha çok şükür kazasız ve belasız bir şekilde, huzur ve güven ortamı içerisinde geride bıraktı. Halk iradesinin çok geniş bir katılımla sandıkta tecelli ettiği seçim sonuçları bizlere bir kez daha gösterdi ki, ülkemiz sağlam ve güçlü demokrasi yapısıyla tüm dünyaya örnek teşkil etmekte. Son derece demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlerde milletimiz sandıkta son sözünü söyleyerek gelecek için kendi yol haritasını kendisi belirlemiştir. Bundan sonraki süreçte öncelikle seçim atmosferinden hızla çıkarak ana gündem maddelerimize tekrar dönmemiz gerekiyor. Bunların başında da ekonomi geliyor. Türkiye 2017 yılını ve 2018 ‘in ilk çeyreğini rekor bir büyüme oranıyla kapattı. Bu büyümeyi istikrarlı bir şekilde sürdürebilmek ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yeni başarı hikayeleri yazabilmek adına hepimize önemli görevler düşmekte. Bu bağlamda ekonomi alanında gerçekleştirilecek yeni reformlar Türkiye’nin geleceğini inşa edecektir” dedi. Tiryakioğlu ayrıca, seçimlerden başarıyla çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakını da kutlayarak, yeni dönemde Gaziantep’i mecliste temsil edecek milletvekillerine başarılar diledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise, yaptığı açıklamada seçim sonuçlarının Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Millet iradesinin geniş bir katılımla sandıkta tecelli etmesinin sevindirici olduğuna vurgu yapan Akıncı,”Halkımızın takdiri ve teveccühüyle ülkemizde yeni bir döneme girdik. Yeni yönetim sistemini, güven ve istikrar ortamımıza katkı sağlayacak olmasından dolayı bir fırsat olarak görmekteyiz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin zorlu bir coğrafyada istikrarlı büyümesini sürdürdüğüne dikkat çeken Akıncı, yeni reformlar ve teşvik paketleriyle bu gelişimin katlanarak artacağını aktardı. Ekonomide ve birçok alanda atılacak adımlar için öncelikle seçim atmosferinin geride kalması gerektiğini belirten Akıncı, ayrıca Gaziantep’i TBMM’de temsil edecek tüm milletvekillerine de başarı dileklerinde bulundu.