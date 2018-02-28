GTB Bazaar uygulaması hizmet ağını genişletiyor

Gaziantep’te üretilen gıda ve tarım ürünlerinin uluslararası piyasalarda elektronik ortamda pazarlanmasına ve tanıtılmasına imkan sağlayan GTB Bazaar uygulamasına, 5 farklı ülkeden sanayi ve ticaret odaları ile iş adamları dernekleri dahil oldu. GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, sisteme dahil olan ülkelerin e-pazar ağının genişlemesine ve üyelerinin uluslararası alanda daha fazla kullanıcıya ulaşmasına katkı sağladığını söyledi. GTB Genel Sekreteri Bayram, uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada, alt yapısı Gaziantep Ticaret Borsası tarafından geliştirilen ve 2017 yılının ağustos ayından bu yana üyelerine hizmet vermeye başlayan www.gtbbazaar.com portalının 5 farklı ülkeden binlerce alıcı- ve satıcıyı bir araya getiren uluslararası bir platform haline geldiğini ifade etti.

Üyelerine elektronik ortamda ürünlerini tanıtma, sanal mağaza açma ve ticaret yapma kolaylığı sağlayan sisteme ilk olarak Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odası, Avrupa İş adamları Derneği (EUBA) ve Avrupa Tüm Sanayici ve İş adamları Derneğinin dahil olduğunu anımsatan Bayram, daha sonra ise uygulamaya Irak-Türk Ortak Ticaret ve Sanayi Odası, Yunanistan Drama Sanayi ve Ticaret Odası, Etiyopya Sektörel Dernek Odası ve Kazakistan Ulusal Girişimciler Odasının katılım gösterdiğini söyledi.

Yeni bir uygulama olmasına rağmen şu ana kadar toplam 140 borsa üyesinin GTB Bazar’da 35 sanal mağaza açarak, 187 farklı ürün için ilana çıktığını vurgulayan Bayram, bu sayının 2018 yılı içerisinde katlanarak artmasını hedeflediklerini belirtti.

E-pazar uygulamasının hizmet ağının genişlemesi ve daha fazla alıcıya ulaşması için farklı kıtalardan, farklı ülkelerle ikili iş birliği görüşmelerine devam ettiklerini kaydeden Bayram, “Globalleşen dünyada geleneksel ticaret yöntemleri yerini e-ticarete bırakmakta. Bu bağlamda bizde Gaziantep Ticaret Borsası olarak üyelerimizin bu değişim ve gelişimin içerisinde yer alması için çaba sarf ediyoruz “dedi.

ÜYELERE HİZMET VERİYOR

GTB Bazaar’ın kapalı üye sistemi ile çalıştığını ve portalın sadece tarım ve gıda ticareti yapan üye firmalar için ücretsiz hizmet verdiğini aktaran Bayram, “Uygulama içerisinde mağaza açmak isteyen üyelerimiz öncelikle borsamıza başvuruda bulunması gerekiyor. Gerekli araştırmaların ardından başvuruları kabul edilen üyelerimiz portal içerisinde istediği kadar mağaza açma yetkisi elde ediyor. Üyelerimiz mağazalarında satmak istedikleri ürünlerin fiyatını, miktarını, resmini belirterek ilana çıkabiliyor. Yine istediği zaman ilanını pasif hale getirebiliyor. Firmalarımız ürün alımı yapmak içinde ilan açabiliyor. Yurt içi ve yurtdışında bu ilanlarla ilgilenen kişiler ilgili ilanı tıkladığında satıcı veya alıcının iletişim bilgilerine rahatlıkla ulaşabiliyor. Sistemiz de online bir satış kesinlikle yapılmamakta. Bu platform sadece alıcı ve satıcıların bir araya gelmesine olanak sağlanıyor. İki tarafın kendi aralarında anlaşmaları durumunda ise gerekli ithalat ve ihracat kuralları çerçevesinde ticaret gerçekleştirilebiliyor” diye konuştu.

Bayram, gtbbazaar.com’un kar amacı gütmeyen ve tamamen üyelerinin ticari hayatına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş ücretsiz bir e-pazar portalı olduğunu sözlerine ekledi.